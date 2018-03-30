Вузы публикуют контрольные цифры приема: в 2018 году в БГУ - на 190 человек меньше

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ утвержден план приема на первую и вторую ступени высшего образования, в вуз в 2018 году поступят на 190 человек меньше, чем в прошлом. Такая информация размещена на сайте вуза, сообщает БЕЛТА.

На первую ступень высшего образования дневной бюджетной формы обучения в БГУ планируют принять 2122 человека, на заочную бюджетную - 226. Платных на дневной форме обучения заявлено 1850 мест, на заочной платной - 944. В магистратуру план приема составляет: очная (дневная) бюджетная форма - 642 человека, заочная бюджетная форма - 70.

Прием за счет средств бюджета в 2018 году по отношению к прошлому сократился на 71 место, из них 29 в заочной форме и 42 в дневной. Также сокращение коснулось приема на платной основе: цифры приема уменьшены на 119 мест, из них 56 в заочной форме и 63 в дневной.

В приемной комиссии БГУИР сообщили, что в вузе в 2018 году почти на 300 мест увеличен набор на ИТ-специальности. "Мы же строим электронную экономику, поэтому набор на некоторые специальности у нас увеличен. На бюджет всего планируем принять 1185 человек, из них 1120 на очную форму обучения, 65 на заочную. Эти цифры у нас находятся примерно на уровне прошлого года. На платную форму получения образования у нас есть увеличение", - отметили в вузе.

На платную форму обучения университет готов принять 2082 человека, из них 1180 (в прошлом году 885) - на очное отделение, на заочное и вечернее - цифры приема остались на уровне прошлого года.

"Больше будем набирать на ИТ-специальности и специальности, связанные с инфокоммуникационными технологиями. На факультет компьютерных систем и сетей набор увеличился на 90 человек, на факультет информационных технологий и управления - тоже на 90, на факультет инфокоммуникаций - на 75 человек больше. На технические экономические специальности цифры приема остались без изменений", - проинформировали в БГУИР.

В Белорусском государственном экономическом университете в 2018 году на дневную бюджетную форму обучения примут 880 человек (в прошлом - 890), на дневную платную - 970 (в прошлом - 975). На заочном отделении за счет бюджета будут учиться 370 человек, платно - 1140.-0-