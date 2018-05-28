Введение штрафных баллов поддержано при общественном обсуждении законопроекта о дорожном движении

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение штрафных баллов было поддержано во время общественного обсуждения законопроекта о дорожном движении, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Подведены итоги общественного обсуждения проекта изменений закона "О дорожном движении", которое проходило на правовом форуме Беларуси с 8 по 23 мая. "Были учтены конструктивные предложения граждан, соответствующие дополнения внесены в законопроект. В частности, предусмотрено списание штрафных баллов, послуживших основанием для прекращения права управления, а также расширен перечень правонарушений, за которые баллы начисляться не будут", - проинформировали в ГАИ. После внесения необходимых корректировок законопроект планируется направить для дальнейшего рассмотрения в парламент.

Как отметили в ведомстве, внедрению системы начисления штрафных баллов было уделено основное внимание граждан. Большинство респондентов поддержали предлагаемую инициативу, полагая это действенным методом борьбы с систематическими нарушителями, а также считая, что подобные изменения дисциплинируют водителей и тем самым уменьшатся угрозы безопасности дорожного движения.

"Также подавляющее большинство согласилось с необходимостью замены бессрочных водительских удостоверений. Данная мера, по мнению граждан, создаст равные условия для всех водителей и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, обязав владельцев таких удостоверений пройти обязательное медицинское переосвидетельствование", - отметили в Госавтоинспекции.

Обсуждались и вопросы выдачи международного водительского удостоверения, предоставления права управления мотовездеходами, снегоболотоходами и снегоходами, а также возможность обучения и сдачи экзаменов на автомобиле с автоматической трансмиссией. Указанные новшества также нашли поддержку общественности.-0-