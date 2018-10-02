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Введение в Беларуси биометрических документов перенесено на 2020 год

Общество 02.10.2018 | 11:22
Биометрический паспорт нового образца рядом с действующим паспортом. Фото из архива
Биометрический паспорт нового образца рядом с действующим паспортом. Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение в Беларуси биометрических документов перенесено на 2020 год из-за интеграции информационных систем. Об этом информирует газета "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на заместителя начальника управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Павла Хрищеновича, сообщает БЕЛТА.

Предполагается, что первые документы нового образца - ID-карты и биометрические паспорта - можно будет получить 1 января 2020 года, а не 2019-го, как планировалось ранее. По словам Павла Хрищеновича, со стороны МВД все готово к началу выпуска документов. "К концу года к нам поступит закупленное оборудование, и теоретически мы могли бы запустить процесс производства ID-карт и биометрических паспортов уже с начала следующего года. Однако мы видим, что в этом пока нет смысла, так как, по сути, это будет лишь голый пластик", - отметил правоохранитель.

Чтобы ввести в обращение ID-карты, необходимо соединить между собой все информационные системы, к которым будет иметь доступ гражданин. Сегодня все эти базы данных работают на разных платформах. "Совместно с Министерством связи и информатизации нами подготовлена дорожная карта по реализации этого проекта. Документ занял 15 листов и четко обозначил, кто и каким образом отвечает за определенные этапы работы по внедрению новой системы в жизнь", - сказал Павел Хрищенович. Он добавил, что одним из этапов станет открытие первого в стране Центра персонализации данных. Именно сюда в режиме реального времени будет поступать информация со всех отделов по гражданству и миграции.

К 2020 году в каждом ОГиМ появятся роботизированные машины, которые уже закупили у китайской компании. Они без участия сотрудников милиции смогут сфотографировать человека и зафиксировать его отпечаток пальца. Эта информация станет основой идентификационных удостоверений.

Как сообщалось, ID-карта заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность. Новый биометрический паспорт будет документом только для выезда за границу. На территории Беларуси он юридической силы иметь не будет - эта роль перейдет к идентификационной карте. Также новыми биометрическими документами будет заменена вся линейка документов, которые действуют в Беларуси. Это служебный и дипломатический паспорта, проездной документ беженца и проездной документ лица без гражданства. ID-карты будут выдаваться, кроме граждан Беларуси, постоянно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства.

Паспорт и ID-карта будут выдаваться в обязательном порядке с 14 лет. Но карта может выдаваться и по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка с момента его рождения. Также в ID-карте будет привязка к регистрации, в паспорте же она будет отсутствовать. То есть штампов о прописке в паспортах больше не будет, в электронном виде такие данные будут содержаться на карте. И никаких отметок, кроме виз, в новых паспортах не предусмотрено.

Стоимость ID-карты составит 1 базовую величину (сейчас 1 БВ - Br24,5). Паспорт будет стоить 3 базовые. Процедура получения биометрического паспорта будет необязательной, граждане смогут использовать старый документ вместе с ID-картой. В электронном чипе нового паспорта будут присутствовать персональные данные гражданина. В частности, фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев. Это делается для того, чтобы облегчить прохождение соответствующих видов контроля на границе, упростить определенные механизмы получения виз и увеличить степень защиты паспорта гражданина Беларуси.-0-

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ID-карты, МВД
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