Ввод ВВПП позволит увеличить пассажиропоток Национального аэропорта Минск до 40 млн человек в год

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввод второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) позволит Национальному аэропорту Минск в перспективе увеличить пассажиропоток до 40 млн пассажиров в год. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Меликян.

При проектировании полосы предпочтение было отдано варианту, который предусматривает параллельное нахождение двух взлетно-посадочных полос на расстоянии около 1,8 км, пояснил глава аэропорта. Это позволит использовать каждую из ВПП автономно, тем самым увеличив предел возможностей взлетов/посадок воздушных судов.

"Это хорошее месторасположение. Мы его использовали, позаимствовав опыт аэропортов других стран, - отметил Дмитрий Меликян. - Такой вариант даст возможность в перспективе аэропорту обеспечить примерно 40 млн пассажиров в год.

Для сравнения, в 2017 году пассажиропоток Национального аэропорта Минск составил более 4,1 млн человек, по итогам девяти месяцев текущего года - свыше 3,47 млн человек.

Увеличению пропускной способности аэропорта будут способствовать, в том числе, возможность аэродрома принимать все виды пассажирских лайнеров, а также появление новых маршрутов. Помимо дальних направлений, таких как Северная Америка, Индия, Япония, Вьетнам, которые прорабатываются аэропортом, определенные планы имеются и относительно полетов в регионы Российской Федерации. "К слову, на сегодня удельный вес россиян в полетах через Минск составляет уже 37%", - подчеркнул руководитель аэропорта.

Как сообщалось, вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск введут в строй весной 2019 года.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-