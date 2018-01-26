Ввоз в Беларусь 445 наименований продукции был запрещен в 2017 году

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2017 году был запрещен ввоз в Беларусь 445 наименований опасной продукции. Об этом сообщил преседатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко во время круглого стола, приуроченного переходу председательства в ЕАЭС к Российской Федерации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

По результатам надзорной деятельности в Беларуси в 2017 году было изъято из обращения почти 650 наименований опасной продукции, отменено действие более 250 документов об оценке соответствия. В связи с этим Виктор Назаренко подчеркнул необходимость выработки в ЕАЭС надлежащего механизма борьбы с контрафактом всех заинтересованных органов, а также четкого взаимодействия в борьбе с опасной и некачественной продукцией надзорных органов стран - членов союза.

Председатель Госстандарта отметил, что страны ЕАЭС стремятся к созданию единой системы технического регулирования с целью снятия барьеров в торговле. В ЕАЭС принято 45 технических регламентов, 37 из них вступили в силу. Существующие проблемы связаны с механизмом допуска продукции на рынок союза. Речь идет о необоснованной выдаче и фальсификации документов об оценке соответствия (сертификатов, деклараций и т.д.), деятельности недобросовестных уполномоченных представителей иностранных изготовителей, занимающихся получением (принятием) сертификатов (деклараций) и их торговлей.

С целью решения этих вопросов белорусской стороной подготовлены соответствующие системные предложения по внесению необходимых изменений в Договор о ЕАЭС.

Виктор Назаренко выразил надежду на то, что в период председательства России в ЕАЭС будут предприняты согласованные действия стран-членов по предотвращению доступа на рынок союза опасной и некачественной продукции.-0-