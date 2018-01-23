Выборочные проверки будут проводиться с учетом критериев оценки риска субъектов

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контролирующие органы Беларуси будут проводить выборочные проверки с учетом критериев оценки риска (возможности нарушения субъектом законодательства). Методика формирования системы оценки степени риска утверждена постановлением Совета Министров от 23 января 2018 года №43, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Методику разработали для использования контролирующими (надзорными) органами, которые могут проводить проверки. Она нужна будет, чтобы отбирать субъекты для включения их в планы выборочных проверок.

Согласно методике, отбирать субъекты будут на основании критериев оценки степени риска. Эти критерии определяются контролирующими органами по согласованию с Межведомственным советом по контрольной деятельности на основании данной методики.

Формирование перечня субъектов с риском, а также оценка степени риска будут вестись с помощью интегрированной автоматизированной системы контрольной деятельности (после доработки этой системы).

Постановление принято в соответствии с указом от 16 октября 2017 года №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности".-0-