Выборы должны пройти с максимальной открытостью и альтернативой - Ермошина

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Выборы должны пройти с максимальной открытостью и альтернативой. Такое мнение высказала сегодня журналистам председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина перед началом семинара-учебы с руководителями и организаторами кампании по выборам депутатов местных Советов, который проходит в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава ЦИК подчеркнула важность того, что избирателям будет предоставлена максимальная альтернатива. Это напрямую связано с их интересом, активным участием в выборах.
"Если мы заинтересованы в активности, если мы думаем о том, что нужно продвигать международные избирательные стандарты в виде нашей позитивной правоприменительной практики, если мы хотим сделать хорошую репетицию перед главными избирательными кампаниями, то мы должны проводить выборы с максимальной альтернативой и открытостью. Важно, что у нас полное взаимопонимание с местными властями по поводу того, как должны осуществляться демократические процессы", - отметила Лидия Ермошина. Она подчеркнула, что жалоб в ЦИК практически нет: зафиксировано лишь одно обращение из Брестской области, которое касалось формирования избирательной комиссии.
По словам Лидии Ермошиной, уже сейчас, на первых этапах выборов, видно, что эта кампания приведет к появлению новых лиц в политике. Зарегистрировано много групп, которые заявляют себя как независимые кандидаты. "Это совершенно новые люди, не представители политических партий, а скорее, то самое гражданское общество. Сейчас к нам не поступает обращений, не связанных с выборами. У нас другое население выросло за это время. Раньше могли написать, чтобы крышу отремонтировали, а сейчас - исключительно по вопросам проведения выборов", - отметила председатель Центризбиркома.
Обучающие семинары для руководителей и организаторов кампании по выборам проходят во всех регионах страны. "Это не просто лекция. Важно, что здесь задают много вопросов, встречи проходят живо. Есть двусторонний обмен между мною и избирательными комиссиями", - сказала Лидия Ермошина. В ближайшее время подобные семинары пройдут в Могилевской и Гомельской областях.
Как сообщалось, выборы депутатов в местные Советы назначены на 18 февраля 2018 года. Сроки выдвижения кандидатов - с 10 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно. Период предвыборной агитации продлится вплоть до 18 февраля. Депутатом местного Совета может быть избран гражданин Беларуси, достигший 18 лет, если он не имеет судимости и проживает на территории соответствующей административной единицы или связан с ней в силу профессиональной деятельности. Также вправе выдвигаться граждане России, постоянно проживающие на территории Беларуси.-0-
Фото Леонида Щеглова
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