Выборы должны пройти с максимальной открытостью и альтернативой - Ермошина

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Выборы должны пройти с максимальной открытостью и альтернативой. Такое мнение высказала сегодня журналистам председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина перед началом семинара-учебы с руководителями и организаторами кампании по выборам депутатов местных Советов, который проходит в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава ЦИК подчеркнула важность того, что избирателям будет предоставлена максимальная альтернатива. Это напрямую связано с их интересом, активным участием в выборах.

Лидия Ермошина и председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук

"Если мы заинтересованы в активности, если мы думаем о том, что нужно продвигать международные избирательные стандарты в виде нашей позитивной правоприменительной практики, если мы хотим сделать хорошую репетицию перед главными избирательными кампаниями, то мы должны проводить выборы с максимальной альтернативой и открытостью. Важно, что у нас полное взаимопонимание с местными властями по поводу того, как должны осуществляться демократические процессы", - отметила Лидия Ермошина. Она подчеркнула, что жалоб в ЦИК практически нет: зафиксировано лишь одно обращение из Брестской области, которое касалось формирования избирательной комиссии.

Во время работы семинара

По словам Лидии Ермошиной, уже сейчас, на первых этапах выборов, видно, что эта кампания приведет к появлению новых лиц в политике. Зарегистрировано много групп, которые заявляют себя как независимые кандидаты. "Это совершенно новые люди, не представители политических партий, а скорее, то самое гражданское общество. Сейчас к нам не поступает обращений, не связанных с выборами. У нас другое население выросло за это время. Раньше могли написать, чтобы крышу отремонтировали, а сейчас - исключительно по вопросам проведения выборов", - отметила председатель Центризбиркома.

Обучающие семинары для руководителей и организаторов кампании по выборам проходят во всех регионах страны. "Это не просто лекция. Важно, что здесь задают много вопросов, встречи проходят живо. Есть двусторонний обмен между мною и избирательными комиссиями", - сказала Лидия Ермошина. В ближайшее время подобные семинары пройдут в Могилевской и Гомельской областях.

Председатель Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов Владимир Хлябич

Как сообщалось, выборы депутатов в местные Советы назначены на 18 февраля 2018 года. Сроки выдвижения кандидатов - с 10 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно. Период предвыборной агитации продлится вплоть до 18 февраля. Депутатом местного Совета может быть избран гражданин Беларуси, достигший 18 лет, если он не имеет судимости и проживает на территории соответствующей административной единицы или связан с ней в силу профессиональной деятельности. Также вправе выдвигаться граждане России, постоянно проживающие на территории Беларуси.-0-

Фото Леонида Щеглова