4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выбросы парниковых газов после запуска второго энергоблока БелАЭС снизятся более чем на 10 млн т, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА.

"Атомная энергетика является одним из экологически чистых источников энергии. Ввод в эксплуатацию БелАЭС позволит не только существенно укрепить энергетическую безопасность страны, но и улучшить состояние окружающей среды за счет сокращения выбросов парниковых газов. Планируем, что после запуска первого энергоблока выбросы снизятся примерно на 7 млн т, а после запуска второго - более чем на 10 млн т. Это позволит нам приблизить страну к выполнению взятых на себя обязательств согласно Парижскому соглашению по климату", - сказал Андрей Худык.

Он отметил, что Беларусь все активнее использует возможности альтернативных источников энергии. "У нас есть районы, например Новогрудский, где 25% потребляемой электроэнергии вырабатывается ветроэлектростанциями. Также в нашей стране строятся гидроэлектростанции", - добавил министр.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения 3+ вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м.-0-