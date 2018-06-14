Выдающемуся ученому-конструктору, герою Беларуси Павлу Мариеву исполняется 80 лет

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герою Беларуси, доктору технических наук, заслуженному работнику промышленности Беларуси, лауреату Государственной премии Павлу Лукьяновичу Мариеву сегодня исполняется 80 лет.

Павел Мариев. Фото из архива

Звание "Герой Беларуси" присваивается лучшим гражданам страны, которые внесли значительный вклад в развитие промышленности, сельскохозяйственного производства, науки и культуры Республики Беларусь. Одним из первых этого почетного звания "за самоотверженную работу и исключительные заслуги в развитии отечественного автомобилестроения" в 2001 году указом Президента Беларуси был удостоен Павел Лукьянович Мариев.

Родился Павел Мариев 14 июня 1938 года в Ярославской области России. Окончив Ярославский автомеханический техникум, работал техником-конструктором на Уральском автозаводе. Завершив службу в рядах Советской армии, в 1959 году переехал в Беларусь и в этом же году связал свою судьбу с Белорусским автозаводом. Благодаря своим конструкторским способностям, постоянно рос в должностях - техник-технолог, начальник технологического бюро, инженер-технолог, заместитель главного технолога, заместитель главного инженера, главный инженер. В 1972 году окончил Белорусский политехнический институт.

В 1992 году стал директором Белорусского автомобильного завода, эту должность он занимал 15 лет - вплоть до 2007 года. Начало 90-х было непростым временем, повсеместно останавливались сотни малых и средних предприятий, стало лихорадить даже известные гиганты. Возглавив завод, Павел Мариев вывел его из сложного экономического положения, сохранил и значительно расширил рынок самосвалов марки "БелАЗ" в странах СНГ и на мировом рынке. Чтобы удержать старые позиции на рынке большегрузных самосвалов и завоевать новые, требовалась коренная перестройка, конечным результатом которой стали машины, не уступающие мировым аналогам и даже превосходящие их.

Под руководством Павла Мариева и был реализован столь грандиозный технический проект. Ничего подобного БелАЗ ранее не переживал. В результате удалось создать мощности для производства 55- и 130-тонных самосвалов. В процесс выпуска удалось внедрить около 40 новых технологий, вывести из эксплуатации морально устаревшее оборудование и повысить культуру производства.

Десятки лет Павел Мариев отдал жодинскому БелАЗу. Во многом благодаря его усилиям белорусская марка известна по всему миру.

Ныне Павел Лукьянович на научной работе. С 2007 года трудится в ГНУ "Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси", который является ведущим исследовательским центром Беларуси в области механики и машиностроения.

Павел Мариев является автором научных работ по долговечности, прочности и металлоемкости крупногабаритных деталей и конструкций машин. Мариев разработал и реализовал в серийном производстве новую концепцию повышения конструкционной равнопрочности крупногабаритных деталей и сварных конструкций карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности.

Павел Мариев награжден орденами "Знак Почета", Дружбы народов, Отечества III степени и медалями. В 2002 году он стал почетным гражданином Жодино, в 2008 году - почетным гражданином Минской области. -0-