Выдающемуся ученому-конструктору, герою Беларуси Павлу Мариеву исполняется 80 лет

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герою Беларуси, доктору технических наук, заслуженному работнику промышленности Беларуси, лауреату Государственной премии Павлу Лукьяновичу Мариеву сегодня исполняется 80 лет.
Звание "Герой Беларуси" присваивается лучшим гражданам страны, которые внесли значительный вклад в развитие промышленности, сельскохозяйственного производства, науки и культуры Республики Беларусь. Одним из первых этого почетного звания "за самоотверженную работу и исключительные заслуги в развитии отечественного автомобилестроения" в 2001 году указом Президента Беларуси был удостоен Павел Лукьянович Мариев.
Родился Павел Мариев 14 июня 1938 года в Ярославской области России. Окончив Ярославский автомеханический техникум, работал техником-конструктором на Уральском автозаводе. Завершив службу в рядах Советской армии, в 1959 году переехал в Беларусь и в этом же году связал свою судьбу с Белорусским автозаводом. Благодаря своим конструкторским способностям, постоянно рос в должностях - техник-технолог, начальник технологического бюро, инженер-технолог, заместитель главного технолога, заместитель главного инженера, главный инженер. В 1972 году окончил Белорусский политехнический институт.
В 1992 году стал директором Белорусского автомобильного завода, эту должность он занимал 15 лет - вплоть до 2007 года. Начало 90-х было непростым временем, повсеместно останавливались сотни малых и средних предприятий, стало лихорадить даже известные гиганты. Возглавив завод, Павел Мариев вывел его из сложного экономического положения, сохранил и значительно расширил рынок самосвалов марки "БелАЗ" в странах СНГ и на мировом рынке. Чтобы удержать старые позиции на рынке большегрузных самосвалов и завоевать новые, требовалась коренная перестройка, конечным результатом которой стали машины, не уступающие мировым аналогам и даже превосходящие их.
Под руководством Павла Мариева и был реализован столь грандиозный технический проект. Ничего подобного БелАЗ ранее не переживал. В результате удалось создать мощности для производства 55- и 130-тонных самосвалов. В процесс выпуска удалось внедрить около 40 новых технологий, вывести из эксплуатации морально устаревшее оборудование и повысить культуру производства.
Десятки лет Павел Мариев отдал жодинскому БелАЗу. Во многом благодаря его усилиям белорусская марка известна по всему миру.
Ныне Павел Лукьянович на научной работе. С 2007 года трудится в ГНУ "Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси", который является ведущим исследовательским центром Беларуси в области механики и машиностроения.
Павел Мариев является автором научных работ по долговечности, прочности и металлоемкости крупногабаритных деталей и конструкций машин. Мариев разработал и реализовал в серийном производстве новую концепцию повышения конструкционной равнопрочности крупногабаритных деталей и сварных конструкций карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности.
Павел Мариев награжден орденами "Знак Почета", Дружбы народов, Отечества III степени и медалями. В 2002 году он стал почетным гражданином Жодино, в 2008 году - почетным гражданином Минской области. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3617 BYN
|2.355 BYN
|2.365 BYN
|USD
|2.0103 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.1882 BYN
|3.19 BYN
|3.21 BYN