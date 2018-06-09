9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдающийся белорусский ученый Михаил Мушинский ушел из жизни, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

"8 июня 2018 года на 88-м году жизни после долгой тяжелой болезни скончался выдающийся белорусский ученый, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Михаил Иосифович Мушинский", - говорится в сообщении.

Известный критик и литературовед, доктор филологических наук профессор, он оставил значительный след в истории белорусского науки и навсегда останется в памяти потомков. В пресс-службе отметили, что его уход в вечность - тяжелая утрата для всего научного коллектива Института литературоведения, многие из членов которого являются воспитанниками Михаила Иосифовича. Это невосполнимая потеря для всей Академии наук Беларуси, которой Михаил Иосифович посвятил свою жизнь ученого.

Михаил Иосифович Мушинский - автор более 300 работ, в том числе 13 монографий. Он исследовал жизнь и творчество Якуба Коласа, Максима Горецкого, Михася Зарецкого и других белорусских писателей. Удостоен Государственной премии БССР имени Якуба Коласа (1980).-0-