Выдвижение кандидатур в участковые комиссии на местных выборах завершается в Беларуси

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдвижение кандидатур в участковые избирательные комиссии на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва завершается сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Сегодня последний день, когда политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы и граждане могут подавать документы о выдвижении своих представителей в состав комиссий. Местные власти (образование участковых комиссий занимаются рай- и горисполкомы, местные администрации) организуют для этого дежурства.
Согласно календарному плану выборов, участковые избирательные комиссии должны быть созданы не позднее 3 января. Параллельно продолжается выдвижение кандидатов в депутаты. Этот этап избирательной кампании завершится 8 января.
Местные выборы в Беларуси пройдут 18 февраля. В общей сложности будет распределено чуть более 18 тыс. мандатов.-0-
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