30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выезд грузовых автомобилей в Польшу через пункт пропуска "Берестовица" приостановлен, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Государственном пограничном комитете Беларуси.

По информации польских коллег, с 18.00 30 декабря будет прекращен пропуск грузовых транспортных средств на польскую территорию после оформления в пункте пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица").

Госпогранкомитет Беларуси рекомендуем учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. Ближайшие пункты пропуска грузового транспорта на польском направлении - "Козловичи" и "Брузги".

О возобновлении движения в пункте пропуска "Бобровники" будет сообщено дополнительно.-0-