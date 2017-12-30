30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выезд грузовых автомобилей в Польшу через пункт пропуска "Берестовица" приостановлен, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Государственном пограничном комитете Беларуси.
По информации польских коллег, с 18.00 30 декабря будет прекращен пропуск грузовых транспортных средств на польскую территорию после оформления в пункте пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица").
Госпогранкомитет Беларуси рекомендуем учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. Ближайшие пункты пропуска грузового транспорта на польском направлении - "Козловичи" и "Брузги".
О возобновлении движения в пункте пропуска "Бобровники" будет сообщено дополнительно.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3553 BYN
|2.378 BYN
|2.375 BYN
|USD
|1.9727 BYN
|1.985 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.4279 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN