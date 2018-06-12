Выезда из Беларуси ожидают более 1,5 тыс. грузовиков

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета.

По состоянию на 20.00, на границе Беларуси и Литвы в "Каменном Логе" стоят более 450 грузовых автомобилей, в пункте пропуска "Бенякони" - более 250 авто, в "Привалке" - свыше 210 фур, в "Котловке" - свыше 20.

Очереди из фур фиксируются на латвийском направлении: и в "Григоровщине", и в "Урбанах" - свыше 250 машин.

На белорусско-польской границе в "Брузгах" стоят более 70 грузовиков, в "Берестовице" - свыше 40, в "Козловичах" - более 30.

Есть очередь и на въезд в Беларусь: 40 грузовых авто ждут въезда в пункте пропуска "Бенякони", более 10 авто - в "Котловке" и "Каменном логе". В "Козловичах" въезда в Беларусь ожидают более 20 фур.

Также на выезде из Беларуси наблюдаются очереди из легковых автомобилей. Так, в "Урбанах" стоят более 40 легковушек, в "Лоше" - более 10, в "Брузгах" - более 40. В пункте пропуска "Брест" выезда ожидают более 90 машин, в "Домачево" - более 10 авто.-0-