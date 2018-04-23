Выезда из Беларуси ожидают почти 1,5 тыс. грузовиков

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 1,5 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета.

По состоянию на 16.00 23 апреля, на границе Беларуси и Литвы в "Каменном Логе" стоят более 360 грузовых автомобилей, в "Привалке" - свыше 220 фур, в "Котловке" - свыше 120, в "Беняконях" - более 160.

Также очереди из фур фиксируются на латвийском направлении: в "Григоровщине" - более 260, в "Урбанах" - свыше 130.

На белорусско-польской границе в "Брузгах" стоят более 100 грузовиков, в "Берестовице" - свыше 60.

Есть очередь и на въезд в Беларусь - 40 грузовых авто ждут въезда в "Брузгах" на границе с Польшей.

Как пояснили в Государственном таможенном комитете, за прошлую неделю в сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество въехавших в Беларусь легковых транспортных средств увеличилось на 58%, грузовых - на 18%, автобусов - на 45%. Возросло на 48% и количество пересекающих границу граждан.

Только за минувшие выходные белорусские таможенники оформили более 14 тыс. грузовиков, порядка 31 тыс. легковых автомобилей и около 1,2 тыс. автобусов. В среднем в час таможенниками оформляется более 300 грузовых, 700 легковых и 25 автобусов. "Справляться с возрастающими товаропотоками позволяют автоматизация таможенных процессов, максимальная информатизация всех операций, совершаемых на границе", - отметили в ГТК.

Вместе с тем периодически бывают скопления транспортных средств на выезд из Беларуси в Латвию и Литву. Среднее время ожидания въезда в сопредельные страны после оформления белорусскими таможенниками иногда составляет 2-3 часа.

Для выбора оптимального маршрута следования Государственный таможенный комитет рекомендует следить за обстановкой в пунктах пропуска на информационном портале Государственного пограничного комитета и едином интернет-портале таможенных органов.

ГТК также напоминает о временном прекращении движения с 24 по 26 апреля всех транспортных средств через пункт пропуска "Урбаны" в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей. В этот период рекомендуется выбирать ближайший автодорожный пункт пропуска "Григоровщина (Патерниеки)".-0-