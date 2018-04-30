ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ: в Лунинце открылся первый магазин торговой сети "Евроопт"

Для крупнейшего белорусского ретейлера торговой сети "Евроопт" открытие магазина в Лунинце это еще один уверенный шаг в развитии направления по обслуживанию малых городов страны и важное событие в планах развития компании. С открытием этого магазина на карте страны появляется еще один новый район, где теперь будет работать торговый объект сети. А вот для жителей Лунинца и Лунинецкого района появление здесь магазина с логотипом "Евроопт" – событие долгожданное и почти историческое. Это значит, что регион вступает в новый период развития розничного рынка, в котором термины "конкуренция", "ассортимент" и "выгодные цены" станут привычными и осязаемыми.

Лунинец – красивый полесский город, который в письменных источниках упоминается аж с 1449 года. Сегодня здесь проживает около 25 тысяч человек, а всего в районе – около 65 тысяч жителей. Кроме самого Лунинца, в составе района есть и город Микашевичи, на всю страну известный предприятием "Гранит". В общем, район не маленький как по территории, так и по населению.

Регион успешно развивается, наращивает экономические показатели. Трудолюбивые жители, прекрасный климат, наличие полезных ископаемых в виде того же гранита - живи да радуйся! Вот только ситуация в местной торговле достаточно сильно отличалась от розницы в целом по стране. Торговое обслуживание здесь обеспечивалось в основном небольшими объектами предприимчивых жителей да магазинами системы райпотребкооперации. И даже с учетом того, что Лунинецкое райпо справедливо считается в системе этого оператора одним из сильнейших в стране, ситуация в районе менялась медленно. Сетевики здесь стали появляться лишь совсем недавно, а до этого времени, скажем прямо, торговую погоду, да и ценовое поле всецело контролировало и определяло райпо.

Ситуация не уникальна - она знакома по многим регионам. Люди за последние двадцать лет получили во-первых мобильность: многие обзавелись машинами. Это в свою очередь способствовало получению нового опыта - жители того же Лунинецкого района хорошо изучили ассортимент и цены не только Пинска, Минска, Бреста, но и Варшавы, а также райцентров близкой Украины. И люди поняли главное - в современной торговле должен быть выбор. Выбор товаров, выбор цен и культуры обслуживания! А обеспечить это может только разнообразие магазинов разных операторов. Именно поэтому многие жители Лунинецкого района проторили дорожку в Пинск, за 50 километров, в котором есть торговые объекты той же сети "Евроопт", в том числе гипермаркет. И они значительно отличаются от магазинов, представленных в их родном городе.

На открытие долгожданного магазина пришло множество покупателей - гораздо больше, чем мог вместить торговый зал!

Но отныне такие поездки для жителей района уже не обязательный ритуал - в Лунинце открылся свой "Евроопт"! Магазин на улице Чапаева, 39 имеет торговую площадь почти 185 метров и, что очень важно, автостоянку. Ведь расположен вдали от центра города, за железкой, а вот желающих попасть сюда всегда будет хоть отбавляй.

Уже в момент открытия в магазине было представлено более 2 000 товарных позиций - по сути, весь набор товаров ежедневного спроса

Это красноречиво продемонстрировало открытие магазина. К моменту открытия - перерезания красной ленточки - у торгового объекта собралось множество покупателей, что гораздо больше, чем мог вместить торговый зал!

Красная ленточка перерезана - пора за покупками!

Безусловно, небольшой магазин не позволит торговой сети "Евроопт" продемонстрировать все преимущества крупного игрока рынка. Для этих целей и специально для районных центров в компании разработан проект торгового объекта в формате "супермаркет". Такие магазины получили неофициальное название "тысячник" - по размеру торговой площади, которая составляет около тысячи квадратных метров. Они построены уже во многих городах страны: Октябрьском и Буда-Кошелево, Костюковичах и Добруше, Ветке и Воложине, Кличеве и Кобрине, Узде и Старобине.

В таких супермаркетах есть участки собственного производства, а значит, хорошо представлена продукция кулинарии, свежая выпечка, широкий ассортимент продовольственных и промышленных товаров, а также огромное множество товаров по специальным акционным ценам. Именно такие магазины становятся базовыми для целого района - сюда приезжают люди даже из отдаленных деревень, стремясь получить все преимущества так называемого городского магазина. Эти же магазины становятся своеобразными логистическими центрами для работы автолавок компании в деревнях региона.

Пока, к сожалению, строительство такого объекта сети "Евроопт" в Лунинце маловероятно из-за отсутствия предложений подходящего участка для строительства. Тем не менее, оно остается в инвестиционных планах развития компании…

В открытии магазина "Евроопт" участвовал заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Владимир Ковалевич.

Заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Владимир Ковалевич: "Надеюсь, что приход торговой сети "Евроопт" в Лунинец окажет благоприятное воздействие на развитие местной торговли, и это будет очень удачный проект"

"Безусловно, мы со стороны исполнительной власти всегда заинтересованы в здоровой конкуренции. Надеюсь, что приход торговой сети "Евроопт" в Лунинец окажет благоприятное воздействие на развитие местной торговли, в том числе и в плане цен, и это будет очень удачный проект. Стоит отметить, что также в нашем районе успешно работает и зарекомендовал себя интернет-гипермаркет "ГиперМолл" - бесплатная доставка товаров прямо на дом, который входит в структуру компании. Что касается возможности появления в городе торговых объектов "Евроопт" большего формата, то мы также надеемся, что они будут", - отметил во время беседы с прессой представитель местной власти.

Открытие магазина одним приносит радость от совершения покупок, другим - работу. В магазин трудоустроены 16 человек. И для них это не просто новая работа, а стабильность, достойный заработок и хороший социальный пакет. Такие преимущества торговой сети "Евроопт", крупнейшего работодателя в стране, хорошо известны. И для района прямая экономическая выгода: магазин, безусловно, будет способствовать росту товарооборота региона, обеспечит дополнительные поступления в местный бюджет.

В магазин трудоустроены 16 человек – каждый получил достойный заработок и хороший социальный пакет

Конечно же, главный выигрыш будет у покупателей. Уже в момент открытия в магазине было представлено более 2 000 товарных позиций - по сути, весь набор товаров ежедневного спроса. По традиции "Евроопт", широко предлагаются фрукты и овощи, бакалея и морепродукты, мясные и колбасные изделия, молочные продукты, мясо, а также бытовая химия и косметика, хозяйственные товары. Большой шопинг не устроишь, но и в Пинск за колбасой или курицей уже нет смысла ехать. Тем более что у себя дома для лунинчан теперь доступны все преимущества торговой сети "Евроопт": приемлемые цены, товары по акции "Красная цена", дисконтная программа "Е-плюс" и участие в игре "Удача в придачу!" .

"Удача в придачу!" Покупатели "Евроопт" получают широкий выбор товаров и такие преимущества сети, как акция "Красная цена", дисконтные карты "Е-плюс" и игра

О том, как ждали в районе прихода торговой сети "Евроопт" и как здорово, что ожидания сбылись, говорили на открытии многие покупатели. Интересно, что многих из жителей района, собравшихся на открытие магазина, можно считать непосредственно причастными к этому событию. Ведь сколько обращений граждан на протяжении последних лет рассылалось в различные инстанции с просьбой ускорить появление торговой сети "Евроопт" в районе! Людей, как отмечалось выше, не устраивал ни выбор товаров, ни цены, которые предлагаются в местных магазинах. Они просто не понимали, почему вынуждены переплачивать за самые обычные продукты по сравнению с жителями других районов.

Именно поэтому жители просили помочь им с поездками за покупками в соседние города. И "Евроопт" даже организовал специальный бесплатный маршрут для покупателей из Лунинца к гипермаркету в Пинске, на улице Партизанской, 42.

Наталья Обровец, которая живет в одной из деревень неподалеку от Лунинца, была одной из тех, кто пользовался услугами этого рейса. Теперь, приехав на открытие, Наталья не скрывала своей радости.

"Приехать в свой райцентр гораздо ближе и проще, чем добираться за полсотни километров до Пинска, – отметила женщина. – А еще я надеюсь, что рано или поздно, но магазины "Евроопт" и "Бруснічка" появятся и в деревнях. Я слышала, что эта сеть уже открывает магазины и на селе. Очень хотелось бы, чтобы и в нашем районе это случилось, чтобы у нас появились свои сельские магазины "Евроопт"!"

Наталья Обровец: "Приехать в свой райцентр гораздо ближе и проще, чем добираться за полсотни километров до Пинска"

С нетерпением ждал открытия магазина "Евроопт" и Владимир Кохович. Услышав, что торговый объект начинает работать, мужчина решил сам увидеть это событие.

"Хорошо, что "Евроопт" пришел в наш город. В торговле все должна решать конкуренция, – убежден Владимир. – Тогда покупатель получит и разнообразные товары, и лучшие цены, и высокое качество. Здорово, что "Евроопт" поможет развиваться в правильном направлении и местной торговле, а нам не придется каждую неделю мотаться за товарами в Пинск".

Владимир Кохович: "В торговле все должна решать конкуренция, тогда покупатель получит и разнообразные товары, и лучшие цены, и высокое качество"

Местная жительница Валентина Тельпук также стала одной из первых покупательниц нового магазина: "Цены радуют - такие же, как в магазинах "Евроопт" в Пинске или Бресте. И карточка "Е-плюс", которую раньше завела, работает: я у себя дома получила сегодня игровые коды для "Удачи в придачу!". А вдруг что-нибудь выиграю? Только вот места маловато, хотелось бы магазин побольше, как тот же пинский гипермаркет. Надеюсь, и у нас скоро такой появится!"

Валентина Тельпук: "Цены радуют, и карточка "Е-плюс" работает. Вот только места маловато, хотелось бы магазин побольше, как тот же пинский гипермаркет. Надеюсь, и у нас скоро такой появится!"

Отметим, что желание жителей сельских районов получить доступ к современным торговым услугам неоднократно подтверждалось различными социологическими исследованиями, которые свидетельствуют, что открытия магазинов "Евроопт" с нетерпением ждут жители сельской местности по всей Беларуси. Еще в 2014 году во время исследования, проведенного Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента, 93% опрошенных утвердительно ответили на вопрос, хотят ли они, чтобы в их населенном пункте открылся магазин сети "Евроопт". Проведенный в феврале 2018 года международной компанией Nielsen опрос во всех регионах показал аналогичные результаты.

Директор по розничной торговле сети "Евроопт" Филипп Артеменко, комментируя открытие первого магазина компании в Лунинце, искренне поблагодарил местные власти за внимание к интересам покупателей.

Директор по розничной торговле сети "Евроопт" Филипп Артеменко: "Мы благодарны Лунинецкому райисполкому за понимание и поддержку и надеемся, что наше сотрудничество будет успешно развиваться, что будет найдена возможность для открытия магазина большего формата и в наиболее удобном для жителей месте"

"Появление нашей торговой сети в Лунинецком районе было связано с определенными трудностями - отсутствие предложений по аренде помещений для открытия магазинов, а также участков под строительство, в том числе по инвестиционным договорам. Но в конце концов нам удалось найти помещение в аренду для открытия хотя бы небольшого объекта. Мы надеемся, что это только первый шаг. И теперь жители района получили не просто возможность выбора магазинов разных операторов. Главное, что в Лунинце появилось достойное ценовое предложение на привычные для них товары. Теперь в регионе начнет меняться и конкурентная среда - другим участникам рынка нужно будет изменить свои подходы, многое в своей работе пересмотреть. Мы уверены, что цены в городе очень скоро начнут меняться и покупатели это почувствуют.

Мы благодарны Лунинецкому райисполкому за понимание и поддержку и надеемся, что наше сотрудничество будет успешно развиваться, что будет найдена возможность для открытия магазина большего формата и в наиболее удобном для жителей месте. Кроме того, планируем в ближайшей перспективе открытие торговых объектов и в других населенных пунктах района: Микашевичах, агрогородках и крупных деревнях", - отметил Филипп Артеменко.

К слову, в стране уже есть интересные примеры успешного частно-государственного партнерства в сфере розничной торговли на селе. Так, недавно Оршанский район стал пионером по организации комплексного обслуживания жителей села торговой сетью "Евроопт". Буквально в течение месяца переданные компании 33 стационарных магазина в деревнях района открылись под новой вывеской, с новым ассортиментом и городскими ценами. Остальные деревни района обслуживаются с помощью автолавок. И в данный момент, как рассказали в компании, идет отладка работы на маршрутах.

В Год малой родины обеспечение жителей глубинки современными формами торговли получает особое звучание. Крупный торговый бизнес страны готов помочь местным властям в совершенствовании торгового обслуживания села и инвестировать в сельскую торговлю немалые средства.

Компания готова как строить новые магазины, так и арендовать торговые помещения в районных городах, в деревнях и агрогородках. "Важно, что местные власти понимают значение этой работы. Ведь наши совместные действия для развития розничной торговли в каждом регионе - в интересах людей, в интересах экономики", - подчеркнул Филипп Артеменко.