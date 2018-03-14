Вылеты самолетов "Аэрофлота" из Москвы в Минск задерживаются в Шереметьево

14 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вылеты самолетов авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" из Москвы в Минск сегодня задерживаются в Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло московского аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Так, рейс SU1832, который должен вылететь в 19.05 в Минск из Шереметьево, задержан до 21.00. Предыдущий рейс в белорусскую столицу SU1842 вместо 15.15 по расписанию отложен до 19.10.

О причинах задержек не сообщается. Не исключено, что вылет обратных рейсов "Аэрофлота" из Минска в Москву также будет задержан из-за позднего прибытия самолетов. При этом на онлайн-табло уже указано об отмене рейса SU1843 вылетом в 21.30 из Минска в Москву.-0-