Выпускники реабилитационного центра для детей-инвалидов расскажут о своих достижениях новичкам

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов 29 августа будет чествовать своих выпускников и принимать пополнение, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Совсем скоро начнется учебный год, а у республиканского центра - новый реабилитационный сезон. В этот день ставшие уже студентами различных учебных заведений Беларуси выпускники центра - будущие медик, психолог и библиотекарь - поделятся своими достижениями. И будут напутствовать самых маленьких ребят, которые в первый раз переступили порог учреждения. Из семи первоклашек, которые будут на мероприятии, таких трое", - пояснили в министерстве.

В праздничной программе главный акцент - на самореализацию воспитанников центра. Запланированы презентация интерактивной реабилитации "Радуга эмоций", выставка творческих работ ребят, концерт "Алиса в стране чудес" с участием выпускников и новичков, которые впервые проходят реабилитацию.

Государственное учреждение "Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов", входящее в систему Министерства труда и социальной защиты, было создано в 2000 году в соответствии с Программой Президента "Дети Беларуси". Центр спроектирован по европейским аналогам для комплексной реабилитации по индивидуальным программам детей-инвалидов с 3 до 18 лет с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем и, как результат, нарушением функций опорно-двигательного аппарата. В учреждении одновременно могут находиться 120 детей, а за год реабилитацию проходят около полутора тысяч. Сейчас на учете в РРЦДИ состоят примерно 2,5 тыс. детей-инвалидов.-0-