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Выпускники Военной академии 29 июня получат офицерские погоны

Общество 28.06.2018 | 15:37
Фото из архива
Фото из архива

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное вручение первых офицерских погон выпускникам Военной академии Беларуси и военных факультетов вузов состоится 29 июня на факультете внутренних войск Военной академии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внутренних войск МВД.

Офицерские погоны вручит заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев. "54 лейтенанта станут полноправными представителями офицерского корпуса внутренних войск", - отметили в пресс-службе.

В субботу, 30 июня, в Военной академии состоится вручение дипломов об окончании вузов.-0-

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