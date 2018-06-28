Выпускники Военной академии 29 июня получат офицерские погоны

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное вручение первых офицерских погон выпускникам Военной академии Беларуси и военных факультетов вузов состоится 29 июня на факультете внутренних войск Военной академии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внутренних войск МВД.

Офицерские погоны вручит заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев. "54 лейтенанта станут полноправными представителями офицерского корпуса внутренних войск", - отметили в пресс-службе.

В субботу, 30 июня, в Военной академии состоится вручение дипломов об окончании вузов.-0-