1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускные экзамены начинаются в белорусских школах, сообщает БЕЛТА.
Экзамены продлятся до 9 июня. Сегодня те, кто оканчивает 11 классов, будут писать изложение по белорусскому языку. Одиннадцатиклассники, выбравшие русский язык, напишут изложение 4 июня. Контрольная работа по математике назначена на 6 июня. Кроме того, выпускникам предстоят экзамены по иностранному языку и истории Беларуси.
Выпускники базовой школы 2 июня будут писать диктант по белорусскому языку, 5 июня - по русскому. Контрольная работа по математике предстоит 7 июня.
Тексты и задания будут объявлены по телевидению и радио, размещены на портале Министерства образования.
В этом учебном году в Беларуси функционируют 3 тыс. 67 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 994,5 тыс. учащихся. В 9-х классах учатся 85 тыс. ребят, в 11-х - 58 тыс.-0-
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