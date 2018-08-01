Выручка от экспорта услуг белорусских здравниц в I полугодии выросла на 13,2%

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские здравницы наращивают экспорт услуг и выручку от реализации путевок физическим и юридическим лицам, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

"В первом полугодии обеспечен рост основных показателей деятельности санаторно-курортных и оздоровительных организаций республики, - отметил Геннадий Болбатовский. - Выручка от реализации услуг юридическим и физическим лицам здравницами увеличилась по сравнению с первым полугодием 2017 года на 26,7% и составила Br174,7 млн. Количество людей, оздоровленных за счет собственных средств, также увеличилось и составило 271,3 тыс. (в январе-июне 2017 года - 226,3 тыс. человек)".

В том числе растут доходы от экспорта услуг. В первом полугодии выручка от реализации услуг иностранным гражданам увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13,2% и составила Br78,3 млн. В Беларуси лечение и оздоровление прошли 110,2 тыс. граждан стран ближнего и дальнего зарубежья (за 6 месяцев 2017-го - 84,7 тыс.).

Кроме того, санаторно-курортные и оздоровительные организации активно внедряют и развивают дополнительные платные услуги, не входящие в стоимость путевки. За шесть месяцев их оказано на сумму Br49,6 млн, что на 71,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них медицинских услуг - на сумму Br19 млн.

Средняя стоимость одного койко-дня пребывания по путевкам, самостоятельно реализуемым здравницами юридическим и физическим лицам, с размещением в двухместном однокомнатном номере в первом полугодии составила Br51,21 и не увеличилась по сравнению с декабрем 2017 года.-0-