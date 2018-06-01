Вышла в свет книга о молодежном движении в Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга о молодежном движении в Беларуси "БРСМ. Время вперед" вышла в свет в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор издательства Владимир Андриевич.

Эта книга была издана к очередному съезду молодежной общественной организации. "Белорусский республиканский союз молодежи - преемник комсомола, вобравший в себя его лучшие традиции: студенческие стройки, шефскую помощь ветеранам, субботники, трудовые и спортивные соревнования. Главным направлением деятельности молодежной организации по-прежнему остается гражданско-патриотическое воспитание - движение молодежных отрядов правопорядка, организация вторичной занятости, волонтерство, поддержка одаренной и талантливой молодежи, международное сотрудничество, студенческие отряды, конкурс "100 идей для Беларуси", школы лидеров и патриотические акции. Обо всем этом рассказывается в книге", - отметил директор издательства.

Научно-популярное издание увидело свет в серии "Беларусь современная". Богато иллюстрированная книга будет полезна всем, кто интересуется молодежным движением, у кого есть новаторские идеи, кто стремится внести достойный вклад в развитие Беларуси.

Как рассказал Владимир Андриевич, в минувшем году увидела свет книга "100 идей для Беларуси", в которой саккумулированы лучшие и самые перспективные проекты республиканского конкурса, проводимого в 2013-2016 годах общественным объединением "Белорусский республиканский союз молодежи", а также самые интересные проекты-финалисты всех областных этапов конкурса. Этот проект БРСМ стал традиционной площадкой для презентации инновационных разработок.-0-