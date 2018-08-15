Высшее образование в Беларуси получают 20 тыс. иностранных студентов из 102 государств мира

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высшее образование в Беларуси получают 20 тыс. иностранных студентов из 102 стран мира. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусское высшее образование востребовано у иностранных граждан. В этом году в вузах страны будут обучаться 20 тыс. студентов из 102 государств. Диапазон специальностей, которые выбирают иностранцы, достаточно широкий. "Это и экономика, и юриспруденция, и медицина, технико-технологические специальности", - рассказала первый замминистра.

Прием абитуриентов на первую ступень высшего образования в 2018 году в Беларуси вели 42 учреждения государственной формы собственности и 9 - частной. Всего 1 сентября в вузы страны придут учиться более 50 тыс. первокурсников. За счет средств бюджета принято более 26,4 тыс. человек (в 2017 году - 26,7 тыс.), при этом в дневной форме с целью удовлетворения заказа организаций на подготовку специалистов с высшим образованием - 21,7 тыс. человек (в 2017 году - 22,4 тыс.). На платной основе обучаться будут более 24 тыс. человек. Незаполненным остались 14 бюджетных мест в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина и Белорусско-российском университетах.-0-