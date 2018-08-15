Высшее образование в Беларуси получают 20 тыс. иностранных студентов из 102 государств мира

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
15 августа 2018, Ср
+24°C
Малооблачно EUR 2.3283
USD 2.0548
RUB 3.0865
Главное
Александр Лукашенко Отставки, президентская критика и особый режим - итоги резонансного совещания в Орше
Президент
Лукашенко: недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките
Президент
Кочанова: из 126 поручений Президента по развитию Оршанского района выполнено 87
Регионы
Искусство дарить удачу! Генеральный директор Большого театра оперы и балета Владимир Гридюшко разыграл квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
Беларусь предлагает рассмотреть введение ответственности стран за нарушения обязательств в ЕАЭС
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Ким Кардашьян возглавила список самых "опасных" лиц для рекламы
15:36 Калейдоскоп
В Барановичском районе спасатели вытащили из мелиоративного канала тонущую лошадь
15:29 Происшествия
БМЗ снизил объемы выбросов в атмосферу на 8%
15:28 Регионы
В Кыргызстане с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 12 человек
15:24 В мире
Охрану за Коржичем в медроте выставили, чтобы он себе не навредил - показания потерпевшего
15:23 Происшествия
Аграрии Минской области рассчитывают завершить уборку зерновых к концу недели
15:19 Регионы
Аэропорт Амстердама временно приостановил работу
15:14 В мире
Размер инновационного фонда Брестского облисполкома в 2018 году вырос на 15%
15:12 Регионы
Группа "Би-2" презентовала фильм о рок-фестивале в Бобруйске
15:12 Калейдоскоп
Мошенница присвоила более Br500, придумав истории о смерти родных
15:03 Происшествия
В индийском штате Керала призвали не посещать из-за ливней некоторые популярные места
14:55 В мире
Обжаловать процедуру госзакупки можно будет только в электронном виде
14:55 Экономика
Нино Катамадзе выступит на "Тбилисобе" в Минске 1 сентября
14:50 Культура
Паралимпиец Игорь Бокий завоевал две золотые награды на старте ЧЕ по плаванию в Дублине
14:44 Спорт
В США 14-летний парень будет баллотироваться в губернаторы штата
14:32 В мире
В Беларуси рассматривается возможность придания некоторым садовым товариществам статуса населенного пункта
14:31 Общество
В Японии готовятся к извержению вулкана
14:20 В мире
В Чехии в борьбе с короедом задействовали бельгийских овчарок
14:18 В мире
Музей кино на основе легендарных фильмов планируется создать в Витебске
14:07 Культура
Доллар и российский рубль на торгах 15 августа подорожали, евро подешевел
14:01 Экономика
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Вступительная кампания - 2018 Вступительная кампания - 2018
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Высшее образование в Беларуси получают 20 тыс. иностранных студентов из 102 государств мира

Общество 15.08.2018 | 13:38
Фото БНТУ
Фото БНТУ
Вступительная кампания - 2018 Новости темы Вступительная кампания - 2018
Другие темы

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высшее образование в Беларуси получают 20 тыс. иностранных студентов из 102 стран мира. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусское высшее образование востребовано у иностранных граждан. В этом году в вузах страны будут обучаться 20 тыс. студентов из 102 государств. Диапазон специальностей, которые выбирают иностранцы, достаточно широкий. "Это и экономика, и юриспруденция, и медицина, технико-технологические специальности", - рассказала первый замминистра.

Прием абитуриентов на первую ступень высшего образования в 2018 году в Беларуси вели 42 учреждения государственной формы собственности и 9 - частной. Всего 1 сентября в вузы страны придут учиться более 50 тыс. первокурсников. За счет средств бюджета принято более 26,4 тыс. человек (в 2017 году - 26,7 тыс.), при этом в дневной форме с целью удовлетворения заказа организаций на подготовку специалистов с высшим образованием - 21,7 тыс. человек (в 2017 году - 22,4 тыс.). На платной основе обучаться будут более 24 тыс. человек. Незаполненным остались 14 бюджетных мест в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина и Белорусско-российском университетах.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, вузы, образование, студенты
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства
Всех первокурсников в Минске планируется обеспечить общежитием
"Белавиа" проведет распродажу 16 августа: стоимость билетов от 50 евро
Охрану за Коржичем в медроте выставили, чтобы он себе не навредил - показания потерпевшего
Биржевые торги, тарифы на транзит и расчетные валюты: как идет работа над общими энергорынками ЕАЭС
Угон воздушного судна предотвратили на компьютерном командно-штабном учении системы ПВО стран СНГ
Футболисты БАТЭ вышли в плей-офф Лиги чемпионов, обеспечив себе ерокубковую осень
Молнии стали причинами 4 пожаров в Гродненской области
ГАИ Минской области 16-20 августа усилит контроль за соблюдением скоростных ограничений
Белорусские атлеты завоевали 22 награды на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ среди студентов
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3283 BYN 2.323 BYN 2.332 BYN
USD
2.0548 BYN 2.054 BYN 2.06 BYN
RUB
3.0865 BYN 3.06 BYN 3.08 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Не сделано практически ничего" - Лукашенко на совещании в Орше указал на системные недоработки по развитию района
Все видео

Фотоновости

Конференции "Евразийский экономический союз: стратегия дальнейшего развития" прошла в Минске
Все фото

Инфографика

Рюкзак школьника Ученические портфели изготавливаются из материалов контрастных цветов. На передних, боковых поверхностях и верхнем клапане должны быть размещены светоотражающие элементы.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко: недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките
Лукашенко: Беларусь и Республика Корея взаимно заинтересованы в наращивании сотрудничества
Лукашенко: белорусско-индийские отношения будут и в дальнейшем поступательно расширяться
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларусь и Узбекистан обсудили обмен визитами на высшем и высоком уровнях
Создание единого визового пространства государств Центральной Азии обсуждают в СНГ
Беларусь обсуждает с Нигерией возможности увеличения поставок сложнотехнической продукции
Экономика
Павел Жуковский Обжаловать процедуру госзакупки можно будет только в электронном виде
Доллар и российский рубль на торгах 15 августа подорожали, евро подешевел
Беларусь предлагает рассмотреть введение ответственности стран за нарушения обязательств в ЕАЭС
Происшествия
Фото из архива Охрану за Коржичем в медроте выставили, чтобы он себе не навредил - показания потерпевшего
В Барановичском районе спасатели вытащили из мелиоративного канала тонущую лошадь
Мошенница присвоила более Br500, придумав истории о смерти родных
Регионы
Фото из архива Размер инновационного фонда Брестского облисполкома в 2018 году вырос на 15%
БМЗ снизил объемы выбросов в атмосферу на 8%
Аграрии Минской области рассчитывают завершить уборку зерновых к концу недели
Спорт
Фото ФК БАТЭ Первый матч между БАТЭ и ПСВ за выход в групповой этап Лиги чемпионов пройдет в Борисове 21 августа
Паралимпиец Игорь Бокий завоевал две золотые награды на старте ЧЕ по плаванию в Дублине
Французский полузащитник и нападающий из Уганды пополнили ряды БАТЭ
Технологии
В World of Tanks появился минский парк Горького
Google сохраняет историю передвижений пользователей
Китай разрабатывает космический аппарат для продления срока службы спутников
Культура
Эксклюзивные фото представлены на выставке БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" в Гродно
Нино Катамадзе выступит на "Тбилисобе" в Минске 1 сентября
Музей кино на основе легендарных фильмов планируется создать в Витебске
В мире
На месте обрушения моста. Фото Синьхуа - БЕЛТА Компанию-оператора моста в Генуе могут оштрафовать на 150 млн евро
В Кыргызстане с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 12 человек
Аэропорт Амстердама временно приостановил работу
Калейдоскоп
Участники группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лева (Игорь Бортник). Фото ТАСС Группа "Би-2" презентовала фильм о рок-фестивале в Бобруйске
Ким Кардашьян возглавила список самых "опасных" лиц для рекламы
Журналисты выяснили имя новорожденной дочери Леры Кудрявцевой
Все круглые столы
Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Уверенный ход жатвы
Туфельки для Золушки
Приглашение в Заполярье
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия