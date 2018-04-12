Выставка "100 идей для СНГ" является стартовой площадкой для раскрытия потенциала молодежи - Василий Жарко

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка-презентация "100 идей для СНГ" является стартовой площадкой для раскрытия интеллектуального потенциала и энтузиазма молодежи. Об этом заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко во время торжественного открытия выставки проектов-победителей государств СНГ и финала республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Главная стратегическая цель таких проектов совпадает с одной из задач государства - активизацией инновационной деятельности молодежи, раскрытием ее интеллектуального потенциала и энтузиазма, созданием условий для стремления молодых людей к воплощению самых смелых идей. В этой связи такие конкурсы и выставки - стартовая площадка для раскрытия такого потенциала и энтузиазма, возможность заявить о себе и своей идее на самую широкую аудиторию и быть услышанным", - сказал Василий Жарко.

На выставке

Он обратил внимание на то, что все участники проекта для реализации своих идей выбрали наиболее значимые сферы - инженерия, медицина, химия, биология, экология, робототехника, социальная сфера. "Это именно те области, которые определяют технологический прогресс, экономику будущего и направлены на обеспечение высокого качества жизни. Уверен, что стоящие перед Содружеством масштабные задачи будут решены в том числе с помощью идей молодежи", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Василий Жарко отметил, что благодаря системной государственной грантовой поддержке наиболее успешные проекты конкурса приобретают прикладное значение. "Если работа хорошая, деньги на поддержку и поощрение всегда найдутся. Самые смелые идеи уже сегодня находят практическое применение и заслуживают внимания не только у нас в стране, но и за рубежом", - заключил он.

На выставке

В рамках заседания Совета по делам молодежи государств - участников Содружества Независимых Государств в Минске проходит международная выставка проектов-победителей государств СНГ "100 идей для СНГ" и финал республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". На главной площадке ВК "Белэкспо" состоялось торжественное чествование победителей республиканского конкурса.

Всего интерактивная выставка-презентация "100 идей для Беларуси" включила в себя 120 авторских разработок. Проекты представлены в 16 номинациях в трех возрастных группах: 52 проекта презентовали школьники и учащиеся среднего специального и профессионально-технического образования, 26 проектов - студенты, 42 - работающая молодежь. Самыми популярными номинациями стали "Информационно-коммуникационные технологии" и "Медицина, фармация, медицинская техника". Кроме этого, в этом сезоне были представлены новые номинации "Инклюзивное пространство" и "Информационно-коммуникационные технологии для людей с инвалидностью".-0-

Фото Максима Гучека