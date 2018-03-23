Выставка BelTexIndustry пройдет в Минске 28-30 марта

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2018 пройдет в Минске 28-30 марта, сообщили БЕЛТА в концерне "Беллегпром".
Экспозиция охватывает все отрасли легкой промышленности и смежные производства, демонстрирует самый широкий ассортимент продукции в каждом сегменте.
Открытие состоится в 12.00 28 марта. В 13.00 начнутся гостевые показы белорусских дизайнеров и деловая программа, которая будет проходить в конференц-зале выставочного центра "Белэкспо" 28 и 29 марта.
29 марта в 12.00 и в 14.00 пройдут показы коллекций одежды делового стиля для учащихся к новому 2018/2019 учебному году, в которых примут участие ОАО "Жлобинская швейная фабрика", ОАО "Славянка", ЗАО "Калинка", ОАО "Свiтанак", ОАО "БелКредо", ОАО "Коминтерн", ОАО "Полесье", ОДО "Панда", ОАО "Брестская швейная фабрика "Надзея".-0-
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