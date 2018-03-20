Выставка документов преступления нацистов против жителей Хатыни открывается в Минске

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документы Национального архива Республики Беларусь, подробно раскрывающие преступление гитлеровских оккупантов и их пособников против мирного населения деревни Хатынь, составили основу выставки "Хатынь - святыня национальной памяти", приуроченной к 75-летию со дня трагедии белорусской деревни Хатынь, сожженной вместе с жителями фашистскими оккупантами 22 марта 1943 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в архиве.
Фотовыставка, которая открывается сегодня, сформирована из документов белорусских партизанских формирований, немецких отчетов о событиях того дня, показаний бывших карателей и свидетелей их преступлений.
Также представлены акты и списки жертв, свидетельствующие о том, что Хатынь была не единственной деревней, уничтоженной гитлеровцами: за период оккупации 1941-1944 годов 628 белорусских деревень разделили участь Хатыни - были сожжены вместе с населением, 186 из них не возродились после войны.
В организации выставки приняли участие Государственный мемориальный комплекс "Хатынь", Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и Зональный государственный архив в Борисове.
Выставка создана в двух вариантах: стационарная - подлинные документы представлены в витринах, и передвижная - цифровые копии документов и фотографий на восьми плакатах (баннерах).
В открытии экспозиции примут участие специалисты - представители архивной отрасли, Института истории Национальной академии наук Беларуси, высших учебных заведений, музееведы, краеведы.-0-
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