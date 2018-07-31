Выставка к 75-летию начала рельсовой войны откроется в Национальном архиве Беларуси 1 августа

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Минный концерт для оккупантов", посвященная 75-летию начала рельсовой войны, откроется в Национальном архиве Беларуси 1 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом научного использования документов и информации Маргарита Старостенко.

В экспозиции впервые демонстрируются уникальные документальные материалы о подготовке и этапах проведения рельсовой войны. "Это приказы Центрального штаба партизанского движения, по которым можно проследить ход рельсовой войны в ночь на 3 августа 1943 года, картосхемы, на которых подробно расписаны операции с датами проведения и конкретным количеством боевой техники. Посетители выставки смогут проследить хронологию боевых действий по записям в дневниках партизанских отрядов и бригад, увидеть муляжи взрывчатки, мин, которые использовались непосредственно в рельсовой войне. Также здесь впервые представлены боевые листки и газеты с рисунками партизан, по качеству не уступающие фотографиям, и даже американский полевой переносной телефон, который нам предоставил музей истории Белорусской железной дороги", - отметила Маргарита Старостенко.

По ее словам, рельсовой войне в Ставке Верховного главнокомандования уделялось особое значение при подготовке операции по освобождению Беларуси. Подпольным партийным органам и партизанским отрядам ставилась задача по подрыву железнодорожных рельсов на основных коммуникациях, по которым немецким командованием осуществлялись перевозки сил и боеприпасов на Восточный фронт. "В ночь на 3 августа 1943 года около 74 тыс. белорусских партизан нанесли мощный удар по коммуникациям оккупантов. За первые три дня они подорвали около 44 тыс. рельсов, в результате чего движение на важнейших магистралях было прервано от 5 до 15 суток. К 15 августа количество подорванных рельсов достигло 94,5 тыс., а к середине сентября увеличилось до 121 тыс. На втором этапе рельсовой войны, который получил название "Концерт", с 19 сентября до конца октября 1943 года уничтожено свыше 90 тыс. рельсов. Всего во время двух этапов рельсовой войны на территории Беларуси партизаны взорвали более 211 тыс. рельсов, пустили под откос 2171 эшелон, шесть бронепоездов, взорвали 295 железнодорожных мостов", - добавила заведующая отделом.

Выставка "Минный концерт для оккупантов" будет работать до 7 сентября. Посетить экспозицию может любой желающий, на ее открытие приглашены ученые, историки, ветераны. Сотрудники архива могут предоставить подробную информацию по любым интересующим документам и готовы провести экскурсии.-0-