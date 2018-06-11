Выставка MILEX-2019 пройдет в Минске 15-18 мая

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2019 пройдет в Минске с 15 по 18 мая 2019 года. Соответствующее решение закреплено распоряжением премьер-министра Беларуси от 8 июня 2018 года №162р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Также распоряжением создан организационный комитет по подготовке и проведению выставки. Его возглавил председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев.-0-
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