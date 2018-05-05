Выставка "СМІ ў Беларусі" позволила значительно укрепить международные связи - Легкий

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "СМІ ў Беларусі" позволила значительно укрепить международные связи, заявил заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий во время ее закрытия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надеюсь, что круг наших друзей не просто расширился, а стал значительно более широким, нежели раньше, укрепились международные связи. Это полезно для наших СМИ, для их дальнейшего развития, обмена опытом и просто для укрепления дружбы между народами", - сказал Павел Легкий.

Замминистра, в частности, отметил работу региональных СМИ, на укрепление которых сейчас в информационной отрасли взят курс. "Очень приятно отметить работу наших флагманов, которые как всегда были на высоте и продемонстрировали свое движение в сторону современных технологий, высокое качество журналистики", - сказал Павел Легкий.

Он добавил, что уже сегодня организаторы планируют проведение следующей выставки "СМІ ў Беларусі". "Мне бы хотелось, чтобы она была не просто такой же многочисленной с точки зрения состава участников, но и не менее полезной для вас", - сказал замминистра.

По окончании выставки Павел Легкий вручил участникам дипломы.

В XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", которая проходила с 3 по 5 мая, участвовали более 50 экспонентов. Они представили около 400 средств массовой информации из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Китая, Турции и других стран. Впервые были представлены СМИ из Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. Экспозиция разместилась на площади более 1 тыс. кв.м.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" отражает весь спектр информационного пространства страны. Традиционно в ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Экспозиции готовят республиканские и региональные печатные и электронные СМИ, специализированные и ведомственные издания, газеты высших учебных заведений и промышленных предприятий, научных организаций.

Выставка проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов государственного управления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-