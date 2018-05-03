Выставка "СМІ ў Беларусі" служит хорошей платформой для общения журналистов разных стран - мнение

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "СМІ ў Беларусі" служит хорошей платформой для общения журналистов разных стран. Такое мнение сегодня корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель начальника отдела новостей издательской корпорации "Янцзы сегодня", главный редактор издания "Притоки Янцзы" Чен Даджун.

Форум, считает Чен Даджун, служит "очень хорошей платформой для общения между журналистами, в том числе белорусскими и китайскими".

Представитель издательской корпорации "Янцзы сегодня" признался, что его впечатлил размах выставки. Он отметил большое количество стран-участниц и насыщенную программу форума.

Чен Даджун принимают участие в пресс-туре китайских журналистов в Беларусь. Сегодня они побывали на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", ознакомились с экспозицией, побывали на стендах республиканских и региональных СМИ, пообщались с коллегами.

Выставка "СМІ ў Беларусі" открылась сегодня Минске. В ней участвуют более 50 экспонентов. Они представляют около 400 средств массовой информации из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Китая, Турции и других стран. Впервые представлены СМИ из Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. Экспозиция разместилась на площади более 1 тыс. кв.м.

Выставка "СМІ ў Беларусі" отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Экспозиции подготовили республиканские и региональные печатные и электронные СМИ, специализированные и ведомственные издания, газеты высших учебных заведений и промышленных предприятий, научных организаций.-0-