Выставка "Стоматология Беларуси" открылась в Минске

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIV Международная специализированная выставка "Стоматология Беларуси - 2018" открылась сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открывая выставку, министр здравоохранения Валерий Малашко подчеркнул, что стоматология - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей медицины, за последние годы в стране улучшилась доступность стоматологической помощи и повысилось ее качество.

В общении с журналистами руководитель ведомства отметил также достаточно бурно развивающийся экспорт стоматологических услуг, особенно это заметно в частном секторе. Вместе с тем современные тенденции активнее должны приходить и в государственные клиники, уверен министр.

На выставке "Стоматология Беларуси - 2018", которая проходит с 17 по 19 октября, свою продукцию представляют около 70 участников из 12 стран (Израиль, Китай, Литва, Россия, Чехия, Швейцария, Республика Корея, Япония и др.). Посетители могут ознакомиться с оборудованием для стоматологических кабинетов, инструментами, материалами, рентген-установками и аксессуарами, оборудованием для зуботехнических лабораторий, препаратами и аксессуарами по уходу за зубами, стоматологическими лекарственными препаратами и др.

В эти дни также пройдет V Белорусский стоматологический конгресс. Участники рассмотрят широкий спектр вопросов в области стоматологии. Своим опытом, технологиями и передовыми разработками поделятся коллеги из Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Латвии, Молдовы, Польши, России, Франции и Украины. Кроме того, наградят победителей конкурса "Лучший детский стоматолог Республики Беларусь".

Интерес к выставке и конгрессу со стороны экспертов и профессионалов отрасли огромен. В прошлом году в этих мероприятиях приняли участие более 3 тыс. зарубежных и отечественных специалистов.-0-