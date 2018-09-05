Выставка "Турбизнес-2018" поможет вернуть доверие клиентов к турфирмам

Новой и крайней важной точкой отсчета для туристической сферы Беларуси в конце сентября станет 25-я международная выставка "Турбизнес-2018", которая пройдет в Минске. В глазах любителей путешествий и бизнес-партнеров участие в ней де-факто будет означать не только стремление обозначить актуальные предложения на ближайшие полгода, но и готовность дать адекватный ответ на быстро меняющуюся ситуацию на рынке. Меняющуюся, увы, не только в лучшую сторону. В проигрыше окажутся в первую очередь те, кто решит сэкономить на участии в традиционном осеннем тематическом форуме под предлогом межсезонья или наличия постоянных клиентов. Почему? Давайте разберемся.

Завершившийся летний туристический сезон выдался, мягко говоря, неоднозначным. С одной стороны, кризис интереса к путешествиям, который наблюдался несколько лет назад, вроде бы миновал, и отдыхающие вновь потихоньку потянулись за новыми впечатлениями на близкие и дальние расстояния. С другой стороны, у некоторых турфирм наметился отток клиентов - те решили путешествовать самостоятельно. Не обошлось в этом сезоне и без скандалов, причем они симптоматичны. Вспомним, как в июле белорусские туристы не могли вылететь из Киева на отдых из-за проблем бюджетных авиакомпаний BravoAirways и AndaAir, а популярный в Беларуси крупнейший российский туроператор "Натали Турс" заявил об аннулировании путевок. Словом, начавшаяся пару лет назад череда низложений популярных туркомпаний, к сожалению, продолжилась. Есть проблемы и чисто белорусские: одна из фирм этим летом проинформировала об отмене туров в Египет…

Данные факты не могли не сказаться на доверии туристов к турагентствам. Люди в растерянности, они не знают, кому можно верить. В сложившейся ситуации для заинтересованных сторон возможность пообщаться вне офисов - на специализированной выставке "Турбизнес" - наилучшая возможность снять напряженность, разъяснить ситуацию, успокоить недоверчивых и обзавестись новыми клиентами.

Выгодно участие в сентябрьской выставке и тем, кто специализируется на въездном туризме. Напомним, 24 июля был подписан указ об увеличении срока безвизового пребывания в Беларуси иностранных граждан, прибывающих через Национальный аэропорт Минск, с 5 до 30 дней. Сразу после этого Министерство спорта и туризма озвучило прогноз: туристический поток в нашу страну значительно возрастет. При этом открываются хорошие перспективы для дальнейшего развития оздоровительного и медицинского туризма. Когда, как не сейчас, заинтересованным организациям обозначить свои возможности по приему иностранцев, застолбить, так сказать, свое место в этом сегменте рынка? Откладывание на потом чревато снижением спроса: за рубежом именно сейчас ожидают интересных предложений от белорусской стороны. Это тем более актуально в преддверии II Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году.

Еще один важный вопрос, который предстоит обсудить в ходе сентябрьского тематического форума, - грядущие изменения в законе "О туризме". Предполагается, что поправки в этот важнейший для отрасли документ примут уже в следующем году. В деловой программе "Турбизнеса-2018", которая пока формируется, данная тема обязательно найдет свое отражение. Это еще один аргумент для участия в предстоящей выставке.

Юбилейную, 25-ю по счету выставку "Турбизнес-2018" проводит Национальный выставочный центр "БЕЛЭКСПО" Управления делами Президента Республики Беларусь совместно с Министерством спорта и туризма. Ее тематика традиционна: въездной-выездной туризм, деятельность туроператоров и турагентов, спортивный и приключенческий, рекреационный, медицинский, семейный и детский, охотничий туризм, транспортные компании, оборудование туристических агентств и гостиниц, спортивное и туристическое снаряжение и оборудование, спортивная и туристическая одежда, подготовка туристических кадров, страхование и безопасность, картографическая и сувенирная продукция. За 24 года истории этого форума сложился состав постоянных участников, представляющих крупнейшие туристические фирмы Беларуси и зарубежья. Напомним, в 2017 году в выставке приняли участие 100 экспонентов из 15 стран мира. Участники "Турбизнеса" традиционно получают широкий спектр возможностей для рекламы своей деятельности, новых маршрутов, туров, а также встречаются с традиционными партнерами и налаживают новые деловые контакты.

25-я международная туристская выставка "Турбизнес-2018" пройдет с 26 по 28 сентября по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 14.

Контакты организаторов:

тел. (+375 17) 334-11-92, (+375 29) 887-95-73;

e-mail: tourfair@belexpo.by;

сайт: www.belexpo.by.

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