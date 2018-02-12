Выставка "Здравоохранение Беларуси-2018" пройдет 27-30 марта в Минске

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV Международная специализированная выставка "Здравоохранение Беларуси" пройдет с 27 по 30 марта в Минске. Такая информация размещена на сайте организаторов экспозиции, сообщает БЕЛТА.

Это главная выставка страны в области медицины и здравоохранения. Более 20 лет она привлекает большое количество участников из Беларуси и зарубежья, которые рассматривают это событие как ключевое для демонстрации новых достижений и разработок, встреч с партнерами и потенциальными клиентами, общения с врачами и администрациями медицинских учреждений.

Тематика включает демонстрацию широкого спектра продукции - от разработок фармпромышленности до предметов ухода и гигиены. Проведение выставки является немаловажной частью процесса совершенствования отечественной системы здравоохранения, позволяющей ознакомить практических специалистов с достижениями медицинской отечественной и зарубежной индустрии, новыми методами диагностики и лечения заболеваний. Традиционно будет организована насыщенная научная программа: пройдут подготовленные Министерством здравоохранения и участниками выставки научно-практические семинары, конференции, презентации.

В 2017 году на выставке продемонстрировали свою продукцию и технологии более 200 экспонентов из 14 стран. Среди них мировые лидеры в производстве медицинской техники, изделий медназначения, расходных материалов, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции. Экспозицию посетили более 10 тыс. специалистов.

Организатором юбилейной выставки, которая будет проходить по адресу: просп.Победителей, 20/2 (Футбольный манеж), выступает Министерство здравоохранения совместно с ЗАО "Техника и коммуникации".-0-