Взаимоотношения между военнослужащими должны основываться на духе товарищества - Караев

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимоотношения между военнослужащими должны основываться на духе товарищества. Такое мнение высказал заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Караев в программе "Актуальное интервью" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы очень внимательно отслеживаем малейшие намеки на проявления неуставных взаимоотношений. Относимся к этому очень принципиально. Не позволяем малейшей грубости остаться безнаказанной. Товарищеские взаимоотношения должны превалировать над всем", - убежден Юрий Караев.

"Морально-психологический климат - это мой главный приоритет, - сказал Юрий Караев. - Солдат, попавший к нам служить по призыву, выполняет свой долг. Мы должны обеспечить то, чтобы его не ждала опасность внутри своего коллектива, внутри той организации, куда его призвали".

Замминистра также прокомментировал сообщения некоторых интернет-ресурсов о снижении требований для получения краповых беретов бойцами спецназа. "Ничем проще не стало это испытание, по сравнению с тем, что было раньше, - заметил он. - По-прежнему сдать на краповый берет непросто. Это и запредельные нагрузи, и храбрость, и упорные тренировки".-0-