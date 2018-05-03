XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" начинает работу

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" сегодня начинает работу, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Торжественная церемония открытия состоится в 12.00. Выставка будет проходить с 3 по 5 мая. В ней принимают участие более 50 экспонентов, которые представляют около 400 средств массовой информации из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Китая, Турции и других стран. Впервые будут представлены СМИ из Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. Экспозиционная площадь выставки - более 1 тыс. кв.м.

Выставка "СМІ ў Беларусі" отражает весь спектр информационного пространства страны. Ее участники - печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства.

Посетители смогут ознакомиться с экспозициями республиканских и региональных печатных и электронных СМИ, специализированными и ведомственными изданиями, газетами высших учебных заведений и промышленных предприятий, научных организаций.

Выставка предлагает медийному сообществу и посетителям насыщенную программу, которая включает в себя презентации информационных и интернет-проектов, автограф-сессии, мастер-классы, флеш-акции и многое другое.

Руководители средств массовой информации и журналисты, представители экспертного сообщества обсудят значимые вопросы функционирования медиасферы, роли СМИ в развитии общества и государства в рамках деловой программы выставки.

Во время выставки состоятся презентация телеканала "Бел-Рос" ТРО Союза, презентация БЕЛТА для менеджеров и сотрудников маркетинговых служб ведущих предприятий Беларуси. Важным станет выступление заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Натальи Лосевой для руководителей СМИ на тему "Глобальные тренды для новых медиа".

Целый ряд мероприятий будет посвящен Году малой родины. Круглый стол "Мая малая Радзима" проведет РИУ "Издательский дом "Звязда" совместно с "Настаўніцкай газетай". БЕЛТА представит проект "Легенды малой родины: слуцкие пояса", СМИ Гродненской области проведут презентацию и мастер-класс проекта "Замкі Беларусі".

Новшество нынешней выставки СМИ - День региональной прессы, ведь она играет в информационном пространстве важную роль. День региональной прессы пройдет 4 мая.

Еще одной особенностью станет День детей и молодежи. Детская площадка, которая будут работать во время выставки, предложит интересные разноплановые программы, а 5 мая пройдет особенно большое число мероприятий для детей.

По традиции на выставке "СМІ ў Беларусі" чествуют победителей и лауреатов Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера". Награды 14-го конкурса будут вручены 3 мая.

XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет в выставочном комплексе по адресу пр. Победителей, 14.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "БелЭкспо", других органов государственного управления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-