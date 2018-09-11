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XIII Белорусский международный медиафорум открывается в Минске

Общество 11.09.2018 | 07:07
Фото Pixabay
Фото Pixabay
Партнерство во имя будущего Новости темы Партнерство во имя будущего
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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" открывается в Минске. Мероприятия пройдут 11-14 сентября в Минске и Минской области, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

В медиафоруме примут участие около 300 человек, это представители около 30 стран мира - не только СНГ, но и дальнего зарубежья. Впервые на форуме будут представлены такие страны, как Вьетнам, Монголия, Бангладеш. Будут гости из Германии, Франции, Австрии, Болгарии, США, Израиля и др.

Мероприятие проводится в контексте реализации задач цифровизации пространства Евразийского экономического союза, построения цифровой экономики и информационного общества в Беларуси, качественных изменений в деятельности современных медиа. При этом особое внимание планируется уделить цифровым форматам работы СМИ, внедрению новых технологий медиаменеджмента, а также трансграничным информационным вызовам и угрозам, порождаемым активным вхождением в общественную жизнь многочисленных сетевых изданий.

Основные мероприятия - пленарное заседание медиафорума и тематические панельные дискуссии, школа журналистики с проведением мастер-классов ведущих зарубежных и белорусских журналистов.

За время своего существования с 2006 года Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего" стал знаковым международным проектом, собирающим видных представителей экспертного и медиасообщества стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья с целью обсуждения актуальных вопросов современной повестки дня, обмена мнениями, выработки новых идей и концепций. Его основные цели - содействовать формированию объективного журналистского взгляда на Беларусь и ее жителей; привлечь внимание мирового сообщества к вопросам сохранения исторической памяти, консолидации экспертно-медийного сообщества в противостоянии современным вызовам и угрозам. Ежегодно тематика медиафорума варьируется и отражает текущие, актуальные тенденции, представляющие интерес для мирового журналистского сообщества. Так, первый форум был посвящен обсуждению темы "СМИ как фактор предотвращения вызовов и угроз XXI века". В последующие годы участники обсуждали вопросы социальной ответственности СМИ, роль СМИ в эпоху глобализации, приоритеты современной цивилизации, формирование патриотизма и воспитание духовности, роль историко-культурного наследия как фактора единения и другие темы. Форумы 2015 и 2016 годов были посвящены юбилейным датам - 70-летию Великой Победы и 25-летию СНГ.-0-

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Министерство информации, Минск, форумы
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