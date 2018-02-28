XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит в Минске

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, государственный секретарь Министерства культуры и информации Сербии Александр Гайович и первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка начала работу в белорусской столице, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко направил приветствие участникам Минской международной книжной выставки-ярмарки "Этот форум по праву считается одним из наиболее ярких событий в жизни Беларуси. За четверть века он приобрел широкую известность и за пределами нашей страны", - говорится в приветствии.

В Беларуси ценят и уважают книгу - Рыженков Юбилейное мероприятие стало настоящим праздником книги, где новинки представляют издатели из 32 стран, отметил Максим Рыженков.

Рыженков: нужно переводить больше белорусских книг на иностранные языки В частности, у стенда Германии Максим Рыженков отметил, что классиков немецкой литературы знают и любят. "Надо подумать, чтобы в Германии больше узнали и о белорусской литературе - современной и классической", - добавил он.

Книжная выставка в Минске поспособствует развитию отношений Беларуси и Сербии - Гайович Подобные знаковые события способствуют развитию отношений между двумя странами как в культуре, так и в иных сферах, сказал госсекретарь.

Военная доктрина СГ будет отражать нынешнюю геополитическую ситуацию в мире - Рапота "Я не думаю, что там будут принципиальные изменения. Но тем не менее какие-то изменения появятся, которые будут отражать нынешнюю геополитическую ситуацию в мире", - сказал Григорий Рапота.

Дом национальных литератур может стать площадкой для более тесных связей писателей Беларуси и России - Рапота Постоянный комитет Союзного государства заинтересован в большем количестве площадок, где можно укреплять и развивать творческие связи. И одной из таких может стать Дом национальных литератур, где будет возможность знакомиться с литературами народов России, стран постсоветского пространства.

Выставка пройдет с 28 февраля по 4 марта в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Она посвящена теме Года малой родины и международного сотрудничества белорусских писателей с литераторами разных стран.

В выставке принимают участие 32 страны, всего 360 экспонентов подготовили свои коллекции книг.

Страна-почетный гость XXV Минской МКВЯ - Сербия. Центральный экспонент - Казахстан. Почетными гостями в разные годы выступали Россия, Украина, Израиль, Казахстан, Франция, Германия, Венесуэла, Китай, Армения, Великобритания.

В программе участия почетного гостя запланирована выставка Национальной библиотеки Сербии "Сербская литература в Первой мировой войне". Пройдут творческие встречи с известным сербским прозаиком Гораном Петровичем и переводчицей на сербский язык сборника Максима Богдановича "Вянок" Даяной Лазаревич, а также сербско-белорусская литературная встреча "Творческий и научный тандем: Иван Чарота и Драган Лакичевич".

Будут организованы презентации изданного в Беларуси сборника современной сербской поэзии, книги Невены Витошевич-Чеклич "Чырвоныя кветкі Косава поля", книги "Беларусы пра Сербію і Югаславію", перевода на русский язык произведений св.Саввы Сербского "Студенички типик" и "Житие св.Сименона", подборки белорусской поэзии в сербском журнале "Повелья" и сербских выпусков журналов "Маладосць", "Полымя", "Нёман" и газеты "Літаратура і мастацтва". В Доме дружбы состоится вечер, посвященный сербской литературе.

Ожидается широкое участие книгоиздателей из России (экспозиции "Издательские программы правительства Москвы" и "Санкт-Петербургский международный книжный салон"), Германии, Великобритании, США, Китайской Народной Республики.

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ правительства Санкт-Петербурга представит в Минске музыкально-литературный вечер, посвященный 315-летию со дня основания города на Неве и совместным российско-белорусским книжным проектам.

1 марта прошел IV Международный симпозиум литераторов "Писатель и время", в котором приняли участие писатели более 20 стран.

Основными темами стали мировая художественная общность как признак современной культуры, единство и многообразие мирового литературного процесса; литературно-художественные периодические издания как средство расширения культурных взаимосвязей; 500-летие белорусского книгопечатания в культурной жизни разных народов и итоги юбилейного года; литература в цифровую эпоху и др.

Симпозиум "Писатель и время" стал площадкой для обсуждения общих волнующих вопросов - Карлюкевич По словам министра, симпозиум стал заметным событием в культурной жизни Беларуси, а также получил известность за ее пределами. Он уже приобрел статус площадки, где обсуждают волнующие их вопросы писатели из разных стран. В нынешнем форуме участвуют литераторы из 21 государства.

Во время симпозиума прошел семинар литераторов-переводчиков, который организован Министерством информации Беларуси во взаимодействии с Международным фондом гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ в рамках реализации международного гуманитарного проекта "Минская инициатива", а также литдискуссия молодых писателей, организованная при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

Чергинец: количество переводов белорусской литературы на иностранные языки растет Есть переводы белорусских авторов на турецкий, испанский, литовский языки. Сейчас идет работа по переводу на французский произведений Николая Чергинца.

Договоренности о совместных проектах стали итогом работы международного симпозиума литераторов Такие мероприятия работают на имидж страны, многие гости подчеркивают, что подобных площадок, где писатели имеют возможность обсуждать общие волнующие вопросы, нет в других странах. "Нам по-хорошему завидуют и с радостью приезжают", - сказал Алексей Черота.

На выставке состоялось награждение победителей конкурса молодых литераторов "Першацвет". Творчеству молодых авторов посвящена и презентация сборника "Першацвет", выпущенного по итогам конкурса, а также книги молодого автора Станиславы Умец "Сердце Сакры: фэнтези", открывшей новую серию издательства "Мастацкая літаратура" "Время XXI".

Названы победители конкурса молодых литераторов "Першацвет" В конкурсе, который проходит в международном формате, приняли участие 200 авторов из Беларуси, России, Украины. Молодые поэты и писатели представили свои произведения на суд профессионального жюри.

На национальном стенде Беларуси в дни работы выставки будут организованы многочисленные встречи с авторами, издателями, художниками, презентации новых книг, круглые столы, автограф-сессии. Здесь же пройдет торжественная церемония награждения победителей 57-го Национального конкурса "Искусство книги".

Организаторами XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки выступают Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел". Вход свободный.-0-

Фото Оксаны Манчук