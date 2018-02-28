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XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит в Минске

Общество 28.02.2018 | 12:00
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, государственный секретарь Министерства культуры и информации Сербии Александр Гайович и первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, государственный секретарь Министерства культуры и информации Сербии Александр Гайович и первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков
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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка начала работу в белорусской столице, сообщает БЕЛТА.

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Выставка пройдет с 28 февраля по 4 марта в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Она посвящена теме Года малой родины и международного сотрудничества белорусских писателей с литераторами разных стран.

В выставке принимают участие 32 страны, всего 360 экспонентов подготовили свои коллекции книг.

Страна-почетный гость XXV Минской МКВЯ - Сербия. Центральный экспонент - Казахстан. Почетными гостями в разные годы выступали Россия, Украина, Израиль, Казахстан, Франция, Германия, Венесуэла, Китай, Армения, Великобритания.

В программе участия почетного гостя запланирована выставка Национальной библиотеки Сербии "Сербская литература в Первой мировой войне". Пройдут творческие встречи с известным сербским прозаиком Гораном Петровичем и переводчицей на сербский язык сборника Максима Богдановича "Вянок" Даяной Лазаревич, а также сербско-белорусская литературная встреча "Творческий и научный тандем: Иван Чарота и Драган Лакичевич".

Будут организованы презентации изданного в Беларуси сборника современной сербской поэзии, книги Невены Витошевич-Чеклич "Чырвоныя кветкі Косава поля", книги "Беларусы пра Сербію і Югаславію", перевода на русский язык произведений св.Саввы Сербского "Студенички типик" и "Житие св.Сименона", подборки белорусской поэзии в сербском журнале "Повелья" и сербских выпусков журналов "Маладосць", "Полымя", "Нёман" и газеты "Літаратура і мастацтва". В Доме дружбы состоится вечер, посвященный сербской литературе.

Ожидается широкое участие книгоиздателей из России (экспозиции "Издательские программы правительства Москвы" и "Санкт-Петербургский международный книжный салон"), Германии, Великобритании, США, Китайской Народной Республики.

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ правительства Санкт-Петербурга представит в Минске музыкально-литературный вечер, посвященный 315-летию со дня основания города на Неве и совместным российско-белорусским книжным проектам.

1 марта прошел IV Международный симпозиум литераторов "Писатель и время", в котором приняли участие писатели более 20 стран.

Основными темами стали мировая художественная общность как признак современной культуры, единство и многообразие мирового литературного процесса; литературно-художественные периодические издания как средство расширения культурных взаимосвязей; 500-летие белорусского книгопечатания в культурной жизни разных народов и итоги юбилейного года; литература в цифровую эпоху и др.

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По словам министра, симпозиум стал заметным событием в культурной жизни Беларуси, а также получил известность за ее пределами. Он уже приобрел статус площадки, где обсуждают волнующие их вопросы писатели из разных стран. В нынешнем форуме участвуют литераторы из 21 государства.

Во время симпозиума прошел семинар литераторов-переводчиков, который организован Министерством информации Беларуси во взаимодействии с Международным фондом гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ в рамках реализации международного гуманитарного проекта "Минская инициатива", а также литдискуссия молодых писателей, организованная при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

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Есть переводы белорусских авторов на турецкий, испанский, литовский языки. Сейчас идет работа по переводу на французский произведений Николая Чергинца.

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Такие мероприятия работают на имидж страны, многие гости подчеркивают, что подобных площадок, где писатели имеют возможность обсуждать общие волнующие вопросы, нет в других странах. "Нам по-хорошему завидуют и с радостью приезжают", - сказал Алексей Черота.

На выставке состоялось награждение победителей конкурса молодых литераторов "Першацвет". Творчеству молодых авторов посвящена и презентация сборника "Першацвет", выпущенного по итогам конкурса, а также книги молодого автора Станиславы Умец "Сердце Сакры: фэнтези", открывшей новую серию издательства "Мастацкая літаратура" "Время XXI".

Названы победители конкурса молодых литераторов "Першацвет"Названы победители конкурса молодых литераторов "Першацвет"
В конкурсе, который проходит в международном формате, приняли участие 200 авторов из Беларуси, России, Украины. Молодые поэты и писатели представили свои произведения на суд профессионального жюри.

На национальном стенде Беларуси в дни работы выставки будут организованы многочисленные встречи с авторами, издателями, художниками, презентации новых книг, круглые столы, автограф-сессии. Здесь же пройдет торжественная церемония награждения победителей 57-го Национального конкурса "Искусство книги".

Организаторами XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки выступают Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел". Вход свободный.-0-

Фото Оксаны Манчук

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выставка, книги, Минск, форумы, ярмарка
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