За что выпускники говорят школе спасибо? Мы спросили у ребят из регионов страны

Последние звонки прозвучат в Беларуси 30 мая - тысячи одиннадцатиклассников в этот день попрощаются со школой. Впереди экзамены и выпускные вечера с вручением аттестата зрелости. Заканчивается важный этап в жизни ребят. Каким он был, какие уроки каждый для себя вынес, с какими мыслями и чаяниями покидает школьные стены, корреспонденты БЕЛТА выясняли у выпускников из регионов страны.

Роман Маркович, Брестский областной лицей имени П. Машерова:

- Два года назад я учился в средней школе №1 Жабинки. Решил проверить свои силы и поступил в областной лицей. У нас небольшой коллектив, мы как одна большая семья, помогаем друг другу. Конечно, не хочется расставаться. Но передо мной открываются новые возможности, хочется попробовать себя. В лицее у меня появилось любимое дело - спорт. На одном из первых мероприятий был беговой конкурс, который я выиграл. Учитель физкультуры обратил внимание на мои физические данные, скорость. Здесь мне помогли принять участие в различных соревнованиях. Например, я победил в турнире на призы олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко. Свою дальнейшую жизнь хочу связать с профессиональным спортом, заниматься легкой атлетикой. Параллельно продолжу образование. Скорее всего, оно будет связано с программированием.

Дарья Ошуркевич, Брестский областной лицей им. П. Машерова:

- Лицей дал новых друзей, расширил круг общения. Со мной учатся очень интересные ребята. Все мы пришли из других учреждений образования, и традиции лицея здорово помогали адаптироваться к новым реалиям. Сначала втягиваешься, а потом ждешь с нетерпением этих мероприятий. Начиная со Дня здоровья в первую неделю и заканчивая выездом на природу 30 мая. Эти традиции, наверное, - самые яркие моменты за период всего обучения. Решение, куда буду поступать, созрело благодаря участию в олимпиаде по мировой экономике, которую проводил БГУ. Мы с одноклассницами разработали проект, вышли с ним в финал. Именно лицей дал мне возможность увидеть изнутри вуз, где, возможно, продолжу учебу.

Виктория Терлецкая, Федорская СШ Столинского района:

- Мне не верится, что оканчиваю школу. Но точно знаю, что получила от нее многое. Среди наших замечательных учителей и веселых учеников я не только училась отличать углеводы от углеводородов, "зачароўвацца родным словам", но и любить свою деревню, уважать людей, дружить, работать, мечтать. Наверное, скоро уже не вспомню закон Бойля-Мариотта, но со мной останется умение учиться, открывать, исследовать. Моя Федорская школа дала уверенность в том, что все возможно, все в моих руках. Я благодарна за это.

Андрей Некрашевич, СШ №2 Лунинца:

- О школе сохранились только самые светлые воспоминания. В небольшом городке мне дали хорошее образование, которое по качеству вряд ли уступает тому, что получают в столице или областных центрах. Кроме того, с седьмого класса у меня было свободное посещение. Учитель Иван Трегубов увлек в мир информатики. Он узнал, что у меня девятка по математике, и пригласил на факультатив. Я тогда обрадовался. Думал, будем играть в игры, потому что не представлял, что еще можно делать с компьютером. Учитель объяснил. Я втянулся, стал участвовать в олимпиадах. Даже сейчас нахожусь на сборах, прохожу отбор на международную олимпиаду по информатике. Есть все шансы на нее попасть, стараюсь. Мне это очень нравится, поэтому и дальнейшую жизнь хочу связать с информатикой.

Сергей Лабынцев, Свислочская СШ Гродненского района:

- Школу не зря называют ступенькой во взрослую жизнь. Она дает нам идеи, знания, навыки общения, новые знакомства и друзей. Как распорядиться всем этим, зависит от каждого из нас. Причем если человек хочет учиться, познавать что-то новое, развиваться, то, как мне кажется, он сможет сделать это независимо от географического положения школы. Говорят, что не всегда корректно сравнивать городские и сельские школы, но у нас в Свислочи условия не хуже, чем в городе. Есть опытные педагоги, которые, уверен, могут подготовить выпускника и к централизованному тестированию, и к олимпиаде. Хотя сейчас занимаюсь дополнительно, чтобы увеличить шансы на успешное прохождение ЦТ.

А еще отличие нашей школы от городских в том, что здесь ученик в центре внимания не только учителей, администрации и родителей. Стимулирует нас к хорошей учебе и руководство местного хозяйства. Отличникам по итогам каждой четверти полагается весомая премия. Деньги не трачу бездумно, откладываю на более важные покупки. Кстати, бережному обращению с ними помогает и опыт успешного участия в олимпиаде по финансовой грамотности. Запомнились выступления на олимпиадах по математике и истории, а еще наши яркие мероприятия. Когда школьники на праздник готовят сценки, выступления - это объединяет буквально весь агрогородок. С выбором будущей профессии определился. Хочется связать свою жизнь со сферой высоких технологий, правда, настроился на получение специальности не программиста, а инженера, работать напрямую с "железом".

Алексей Сутько, гимназия №2 Гродно:

- Школа дала мне знания и идеи, привила самостоятельность и научила отвечать за свои поступки. Опыт, полученный здесь, наверняка пригодится в жизни. Буду скучать по самым лучшим учителям и друзьям, но, надеюсь, мы будем встречаться и дальше. Яркими впечатлениями стали участие в предметных олимпиадах и завоевание диплома областного этапа по английскому языку. Всегда настраиваюсь на максимальный результат, чем бы ни занимался. Думаю, что чем больше получаешь знаний, чем активнее развиваешься, тем больше самоорганизовываешься, лучше планируешь день и получаешь больше свободного времени. Правильно им распорядиться тоже важная наука.

Планирую продолжить учебу в одном из ведущих вузов страны, мне интересны международные экономика и отношения. Убежден, что школьной программы достаточно, чтобы успешно справиться с испытаниями и поступить. Учителя сделали все возможное, а остальное зависит от нас. Занимаюсь дополнительно помимо школы: для меня важно постоянно развиваться, повышать знания - это один из стимулов. К ЦТ нужно подойти со всей ответственностью, ведь на сегодня это один из решающих этапов на жизненном пути.

Анжелика Липчик, Порплищенская СШ Докшицкого района:

- Школа дала многое, главное - друзей, с которыми мы стали одной большой семьей. В трудные минуты друг друга поддерживали, помогали решать задачи не самого любимого предмета. Благодарна и учителям за высокий уровень образования: необходимые для поступления в вуз знания я получила на уроках и факультативах, кружках. Кроме того, в школе я начала заниматься музыкой, участвовать в работе агитбригад, экологических отрядов, выступать на олимпиадах, конкурсах и фестивалях. Школьная жизнь была очень насыщенная. Одни из самых запоминающихся моментов - это вечерние репетиции. Когда после сложного дня в компании друзей усталость исчезает, на душе становится легко. Эти моменты никогда не забуду. Конечно, первые уроки жизни тоже получены в школе: первая победа и первое поражение, первая любовь. В различных ситуациях педагоги поддерживали и никогда не позволяли сдаваться, подчеркивая, что нет ничего невозможного.

Сейчас готовлюсь поступать на биологический факультет Витебского государственного университета имени П. Машерова. Скорее всего, моя будущая профессия будет связана с педагогической деятельностью. Ведь стать учителем - мечта с детства.

Юлия Цурко, Красненская СШ Гомельского района:

- Это были интересные 11 лет. Знания, друзья, эмоции, жизненный опыт - все это для меня школа. Сейчас кажется, что самыми познавательными стали несколько последних лет, когда готовилась к экзаменам и ЦТ. Однако еще с начальной школы я старательно работала на уроках и участвовала во всех делах, что организовывали после них, была и остаюсь активисткой. Появился определенный авторитет, но довольно много времени и сил уходило на общественные дела, а учеба порой становилась второстепенной. Впрочем, благодаря деятельности в активе школы я многому научилась. Умею вести себя на сцене в разных амплуа: ведущей, артистки (песни, танцы), актрисы. Могу организовать мероприятия: и уютный вечер поэзии для класса, и масштабное празднование Дня учителя, например. А потом про все это пишу заметки. Именно в школе я познакомилась с журналистикой. Писала для школьной газеты, была в "Зубренке" на профильных сменах. В это же время отрабатывала навыки съемки видео и фото. Мне нравится такой образ жизни, и поэтому собираюсь поступать в Институт журналистики БГУ. Хочу стать хорошим журналистом, профессионалом. Это моя мечта.

Лев Пашковский, гимназия №51 Гомеля:

- Считаю, чтобы получить полезные знания, одних учебников и уроков мало. Но мне повезло с педагогами, которые не только обучали, но и закладывали систему жизненных ценностей. В то же время школа подарила хороших друзей и дала возможность научиться общению с другими людьми. В целом это большой жизненный опыт - внешкольные мероприятия, подготовка и участие в олимпиаде и конференциях. На таких мероприятиях я определился с будущей профессией. Планирую поступать в БГУ на факультет прикладной математики и информатики. Готовлюсь в основном самостоятельно, а также при поддержке наших учителей, с русским языком помогает сестра.

Мечтаю изменить мир к лучшему, пусть это и звучит по-детски, но все же. Считаю, что большинство проблем современного мира кроется в неопределенности и неосознанном выборе людьми своего пути, в недостатке качественного и всестороннего образования. В итоге получаем миллиарды людей, которые занимаются тем, чем на самом деле не хотят. А ведь это так важно - найти себя, самореализоваться и получать удовольствие от каждого прожитого дня.

Анна Федосова, Уваровичская СШ Буда-Кошелевского района:

- Школа дала хорошую базу знаний для дальнейшей учебы в университете. Я не только получила много новых знаний, но и бесценный опыт: научилась организовывать различные мероприятия, проводить акции и мастер-классы. Именно в школе привили любовь к спорту. Сначала я увлеклась бегом и добилась хороших результатов, но еще большее удовольствие получаю от волейбола. Очень люблю эту игру. Мы с командой не раз посещали соревнования разных уровней и занимали призовые места. Поэтому планирую связать дальнейшую жизнь со спортом. Безусловно, у меня бы ничего не получилось без поддержки школьных педагогов и, конечно же, родителей. Я им благодарна, что все эти 11 лет они всегда были рядом.

Анна Степанова, гимназия №4 Могилева, член молодежного парламента при городском Совете депутатов:

- Школьный период стал особенным и незабываемым. Кроме получения знаний, общения со сверстниками, это еще и масса различных увлечений: танцы, пение и т.д. Люблю свою гимназию за то, что здесь учиться нескучно - постоянно проводятся различные мероприятия, и я как активистка постоянно в них участвую. Я благодарна гимназии и своим преподавателям, что сформировалась здесь как личность и вовлеклась в волонтерство. Помогать окружающим не так сложно, но зато очень важно. Видеть на лицах людей, особенно детей, благодарность и радость - это вдохновляет, стимулирует в жизни и творчестве. В молодежном парламенте состою в комиссии по волонтерской деятельности. Все, что мы вместе придумываем, стараемся реализовать, привлекаем для некоторых проектов взрослых и партнеров. К примеру, этой зимой сами организовали для воспитанников социальных учреждений города утренники, делали концерты для деток и дарили подарки от себя. В гимназии я еще являюсь волонтером-инструктором равного обучения, вместе с другими провожу в учреждениях образования тренинги на актуальные темы. Моя будущая профессия, а я собираюсь поступать в Белорусский национальный технический университет на специальность "транспортная логистика", никак не связанна с волонтерской деятельностью, но я точно знаю, что продолжу этим заниматься.

Сейчас активно готовлюсь к ЦТ. Здесь все будет зависеть от меня, как я подготовлюсь, сколько вложу труда и сил. На мою специальность в БНТУ большой конкурс, она очень популярна в молодежной среде. Чтобы подстраховаться, пользуюсь услугами репетиторов, хотя знаний, которые дают в гимназии, вполне достаточно, чтобы поступить в любой вуз страны. Кстати, процент поступления наших выпускников достаточно высокий.

Александр Рябцев, Хотимская СШ №1:

- Для меня школа стала, без преувеличения, вторым домом, я здесь себя всегда чувствовал комфортно и уютно. Здесь смог оценить высокие профессиональные качества учителей, почувствовать их заботу и доброту, а также понять, что такое настоящая дружба. Мне кажется, что это время, как и первая любовь, никогда не забудется. Школа помогла мне не только получить новые знания и навыки, но и повзрослеть, почувствовать себя гражданином, патриотом своей малой родины и страны. Мы всего в шаге от взрослой, самостоятельной жизни. Наверное сначала будет нелегко, но то, какими мы станем, будет зависеть только от нас.

А пока для меня главная задача - подготовка к ЦТ. Думаю, тех знаний, которые мне дали в школе, хватит, чтобы сдать экзамены достойно и набрать необходимое количество проходных баллов. Сейчас все свободное время трачу на подготовку, поскольку своей главной целью на ближайшую перспективу ставлю поступление на факультет информационных технологий и робототехники Белорусского национального технического университета.

Елена Цецохо, гимназия №1 Витебска:

- Скоро у меня, моих друзей начнется новый этап, первый шаг во взрослую жизнь - студенчество. Поступить в вуз - цель, к которой мы шли на протяжении двух последних лет. Лично я долго определялась с направлением будущей профессии, ведь сейчас очень много интересных специальностей. Последний выбор делала между экономикой и менеджментом. Решение в пользу последнего сделала, исходя из анализа перспективы востребованных профессий на ближайшие годы. С учетом активного развития малого и среднего бизнеса в стране, думаю, что в ближайшее время этот сектор экономики будет только развиваться и менеджеры будут востребованы. Себя вижу в сфере финансов, мне нравится это направление. Кроме того, благодаря педагогам, дополнительным занятиям на хорошем уровне изучила английский и с 2017 года являюсь стипендиаткой Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи за работу, представленную на республиканской конференции научно-исследовательских работ "Эврика". Надеюсь, знание языка пригодится в будущей профессии, а звание стипендиатки станет поддержкой при поступлении в БГУ. Я очень признательна учителям и родителям, они сделали все для того, чтобы моя мечта осуществилась. Постараюсь не подвести - ни их, ни себя!-0-