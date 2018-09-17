За два года интернетом в тоннелях метро воспользовались более 41 миллиона раз

Мобильный интернет в тоннелях метро бьет рекорды по темпам роста трафика и числу подключений – за два года с момента появления связи между станциями "Малиновка" и "Петровщина" абоненты velcom воспользовались интернетом более 41 млн раз. В ближайшее время пользователей станет еще больше – проект velcom будет масштабирован, и уже в октябре 2018 года начнутся работы по обеспечению связью всех перегонов минского метро к Европейским играм - 2019.

По статистике компании velcom, активность пользователей "подземки" увеличивалась по нарастающей и уже к середине 2018 года месячный объем интернет-трафика, потребленного абонентами velcom в тоннелях перегона "Малиновка-Петровщина", превысил 430 000 МБ, а голосового трафика – 12 000 минут.

Наибольшую активность пользователи проявляют ближе к завершению рабочей недели: в четверг и пятницу. На эти два дня приходится почти 50% от всего объема интернет-трафика и голосовых вызовов. Что касается распределения по времени, то основная нагрузка в любой день недели выпадает на утренние (с 8:00 до 9:00) и вечерние (с 17:00 до 19:00) часы пик.

"Два года эксплуатации мобильной связи и интернета velcom в тоннелях между станциями "Малиновка" и "Петровщина" показали, что пассажиры охотно пользуются возможностью оставаться на связи не только на платформах метрополитена, но и по ходу движения поездов. Разработанное нашей компанией техническое решение отлично себя зарекомендовало, и уже в ближайшее время мы надеемся приступить к масштабированию проекта на весь Минский метрополитен, чтобы благополучно завершить проект к началу II Европейских игр, которые Минск будет принимать следующим летом", – отметил начальник управления планирования сети velcom Сергей Барамыкин.

На данный момент участок "Малиновка-Петровщина" белорусской "подземки" остается первым и единственным, где пользоваться мобильной связью и интернетом можно не только на платформах, но и в тоннелях метро. Абоненты velcom могут общаться по телефону, в том числе в стандарте HD-Voice, и пользоваться 3G-интернетом. Качество связи такое же, как на платформе или на улице. Пропускная способность сети позволяет свободно смотреть ролики и общаться по телефону даже при наличии шумов от движения поезда.

Инновационная техническая разработка velcom, а также опыт оператора будут использованы для реализации всего проекта по организации связи в метро к Европейским играм - 2019. В перегонах предстоит проложить излучающий кабель (фидер), который будет подключен к базовым станциям, что позволит обеспечить пассажиров метро связью по всем доступным в Беларуси технологиям. С учетом сложности и высоких затрат проект будет реализован совместно с другим белорусским оператором.

В настоящий момент проект по обеспечению связи в метро находится на этапе проектирования: определены ключевые подрядчики, завершены тендеры на поставки необходимого оборудования, производятся работы по закупке ключевого элемента технического решения – щелевого кабеля. Уже с октября текущего года планируется приступить к решающей стадии проекта – монтажу оборудования в перегонах Минского метрополитена.

Обеспечение связи в тоннелях метро – один из проектов, которые телеком-оператор velcom планирует реализовать к Европейским играм - 2019 в статусе официального оператора связи спортивного события. До этого velcom развернул на стадионе "Динамо" в Минске инновационное техническое решение связи, а также начал внедрять на поездах Белорусской железной дороги разработку, позволяющую одновременно обеспечить пассажиров как бесплатным интернет-доступом по технологии Wi-Fi, так и устойчивой мобильной 3G-связью при любой скорости движения поезда.

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