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За гнездами белорусской пустельги и скопы можно следить онлайн

Общество 29.04.2018 | 17:45
Пустельга. Фото из архива
Пустельга. Фото из архива

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За гнездами белорусской пустельги и скопы можно следить онлайн, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Гнездо пустельги, за которым ведется видеонаблюдение, расположено на многоэтажном доме в Бресте. Птицы семейства соколиных не изготавливают гнезда сами: они занимают либо уже готовые (оставленные воронами, сороками, грачами), либо гнездовые ниши. Рядом с гнездом установлена камера, которая ведет трансляцию. В АПБ отметили, что это уже девятый сезон онлайн-видеонаблюдений за пустельгой в Беларуси.

Скопа - пернатый хищник, который питается рыбой. Этот вид имеет национальный и международный статус охраны. Скопы возвращаются с зимовки в апреле. Свои гнезда они строят на плоских верхушках высоких деревьев возле верховых болот или озер, часто на островках. Гнездо, за которым "подсматривает" камера, построил в свое время известный белорусский орнитолог Владимир Ивановский. Оно находится в Россонском районе Витебской области на территории, которая арендуется охотничьим хозяйством "Красный Бор". Инициировал трансляцию Научно-практический центр по охотоведению и управлению ресурсами диких животных.

Наблюдать за птицами онлайн можно на сайте birdwatch.by.-0-

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