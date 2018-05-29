29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За ненадлежащую рекламу ограничен доступ к двум интернет-ресурсам, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

"В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли, руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", Министерство информации 28 мая 2018 года приняло решение об ограничении доступа к двум интернет-ресурсам (av.com.by и goabay.com) за размещение ненадлежащей рекламы", - говорится в сообщении.-0-