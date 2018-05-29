29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За ненадлежащую рекламу ограничен доступ к двум интернет-ресурсам, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.
"В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли, руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", Министерство информации 28 мая 2018 года приняло решение об ограничении доступа к двум интернет-ресурсам (av.com.by и goabay.com) за размещение ненадлежащей рекламы", - говорится в сообщении.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3466 BYN
|2.333 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0077 BYN
|2.017 BYN
|2.02 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.215 BYN
|3.225 BYN