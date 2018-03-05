За цветами - в "Евроопт"! С 5 по 8 марта в гипермаркетах цветы по очень выгодным ценам!

Что такое 8 Марта? "Международный женский день!" - ответит каждый. И любая женщина, вне зависимости от возраста и профессии, в этот день заслуживает самых нежных слов, самого искреннего проявления любви и заботы. И, конечно же, цветов! Ведь за каждым букетом кроется целая история любви и нежности - к дочке, жене, маме или подруге.

В честь главного праздника весны и женственности крупнейший белорусский ритейлер запустил акцию "За цветами в Евроопт!", которая продлится до 8 марта включительно. В гипермаркетах "Евроопт" появились целые аллеи из самых разных цветов! Розы и лилии, герберы и тюльпаны, хризантемы и ромашки… Вы точно найдете те, что понравятся вашим милым дамам!

В гипермаркетах "Евроопт" появились целые аллеи из самых разных цветов. И по очень выгодным ценам!

А чтобы букеты получились шикарными - цены на цветы установлены минимальные!

Так, букетик из 3 тюльпанов вы сможете купить за 2 рубля 99 копеек.

7 гербер будут продаваться за 8 рублей 99 копеек.

Букет из 5 роз в эти дни стоит всего 8 рублей 99 копеек.

Композиция из 5 ромашек - 8 рублей 99 копеек.

5 веточек хризантем в эти дни можно приобрести за 9 рублей 99 копеек.

За 3 роскошные лилии вы отдадите всего 11 рублей 99 копеек.

Цены на все цветы и другие подарки здесь .

Розы и лилии, герберы и тюльпаны, хризантемы и ромашки… Вы точно найдете те, что понравятся вашим милым дамам!

И, конечно, что за праздник без ярких впечатлений? С наступающим 8 Марта покупательниц "Евроопт" поздравят звезды! В столичных гипермаркетах запланирована развлекательная программа, а также фотосессия с героями рекламной кампании "За цветами - в Евроопт!", в которой приняли участие известные шоумены и музыканты!

Также покупателей ждут развлечения и фотосессия со звездами! 6 марта в столичном "Е-Сити" выступит Александр Солодуха!

Так, во вторник, 6 марта, в минском ТРЦ "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8 состоится мини-концерт, а также фото- и автограф-сессия с заслуженным артистом Беларуси, легендарным Александром Солодухой! Начало мероприятия - в 17.30.

В среду, 7 марта, в этом же торговом центре посетителей ожидают живая музыка, а также фотосессия со звездами из рекламной кампании "За цветами - в Евроопт!". Кроме того, будет организована праздничная фотозона для посетителей и установлен специальный селфи-бокс. Мероприятие продлится с 17.30 до 19.00.

В гипермаркете "Евроопт Сухарево" на ул. Монтажников, 2 в среду, 7 марта, с 17.30 до 19.00 запланировано выступление струнного квартета.

Также под музыкальное сопровождение от струнного квартета можно будет сделать покупки к празднику 7 марта с 17.30 до 19.00 в гипермаркете Еuroopt prime, который расположен в ТРЦ Galleria Minsk по адресу пр-т Победителей, 9.

Но это далеко не все сюрпризы, которые "Евроопт" подготовил для прекрасной половины нашей страны к 8 Марта! Так, сегодня, 5 марта, в 18.20 в столичном "Е-Сити" на ул. Денисовской, 8 призы 58-го тура игры "Удача в придачу!" разыграют кумиры поколений, неугомонные романтики, вечно молодые "Иванушки International"!

"Удача в придачу!" . И порадуют поклонников хитами и автографами! А уже сегодня в 18.20 "Иванушки International" разыграют в "Е-Сити" призы игры. И порадуют поклонников хитами и автографами!

В первом весеннем туре исполнители таких бессмертных хитов, как "Кукла", "Тополиный пух", "Снегири", "Билетик в кино", определят, кому же достанутся три внедорожника "Ниссан Жук" и 2-комнатная квартира в Минске! А всем без исключения зрителям розыгрыша легендарные "Иванушки" подарят свои хиты. У посетителей "Е-Сити" также будет возможность взять автограф и сделать селфи с любимыми звездами. Кроме того, присутствующих на розыгрыше девушек ожидает особенный, весенний сюрприз от "Иванушек International "!

Удачливым покупателям достанутся 2-комнатная квартира и три автомобиля из рук "Иванушек International". А еще - более 50 тыс. денежных призов!

Так что отложите все свои дела в сторону и приезжайте сегодня в "Е-Сити" на ул. Денисовской, 8! А если не получается, включайте телеканал ОНТ ровно в 18.20 и следите за розыгрышем в прямом эфире! Прямая трансляция будет также организована на интернет-порталах evroopt.by и belta.by.

Приходите в "Евроопт" за весенним настроением! И пусть каждая женщина в эти дни обязательно получит свой букет цветов!