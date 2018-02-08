8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За возвратом сбора на финансирование госрасходов в 2017 году обратились более 19 тыс. человек, сообщила сегодня журналистам заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко, передает корреспондент БЕЛТА.
Налоговые органы занимались возвратом сбора в течение 2017 года. "Более 19 тыс. человек обратились в налоговые органы, около Br6 млн возвращено из бюджета" - сказала замминистра.
Возврат сбора осуществляется по письменному заявлению, которое необходимо представить в налоговую по месту жительства.-0-
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