7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За жестокое обращение с животными в Беларуси в I полугодии возбуждено 11 уголовных дел, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в программе "Причины и следствие" на "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА.

Больше всего подобных преступлений (пять) совершены в Минской области, три преступления отмечались в Гомельской области, по одному - в Гродненской, Могилевской областях и Минске. Из 11 уголовных дел по пяти производство приостановлено, поскольку невозможно установить обвиняемого.

Один из резонансных случаев произошел в мае в Калинковичском районе, где несовершеннолетний расстреливал из охотничьего ружья собак через забор, причинив им увечья. "Фактически 17-летний подросток на протяжении двух недель стрелял по животным. В отдел внутренних дел поступило сообщение о стрельбе, на место прибыла следственно-оперативная группа, молодой человек применил насилие в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей оперуполномоченного, нанес ему несколько ударов по лицу. Расследование завершено, молодому человеку предъявлено обвинение по ряду статей, в том числе по статье "Жестокое обращение с животными". Подросток заключен под стражу, несмотря на юный возраст. Дело передано прокурору для направления в суд", - рассказала Юлия Гончарова.

Хулиган раньше уже привлекался к ответственности за кражу, хищение и хранение огнестрельного оружия. Тогда он был приговорен к наказанию в виде одного года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Также Юлия Гончарова сообщила подробности инцидента, который произошел в июне прошлого года в Клецком районе. Во дворе дома пьяный 61-летний мужчина бросил в колодец собаку, принадлежащую одной из жительниц деревни. Животное погибло. Обвиняемый вину признал полностью, а свое поведение объяснил тем, что разозлился на пса, который душил цыпленка.

В 2015 году в Уголовном кодексе Беларуси появилась статья, предусматривающая наказание за жестокое обращение с животными. Так, жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, наказывается общественными работами, штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом. За аналогичное правонарушение, совершенное повторно либо группой лиц, наказывают арестом, ограничением свободы на срок до одного года или лишением свободы на тот же срок. За истязание животных предусмотрена административная ответственность.-0-