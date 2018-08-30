Забег вокруг замка Радзивиллов провели в Несвиже в поддержку акции "Бегущие города"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Символический благотворительный забег вокруг замка Радзивиллов провели в Несвиже в поддержку республиканской акции "Бегущие города" проекта #velcombegom, передает корреспондент БЕЛТА.

Минская область завершает марафон добра. Жители региона с 27 августа могут выходить на пробежку со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, а затем делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегами #velcombegom, #minsk. Заработанные километры пойдут в поддержку областного детского центра медицинской реабилитации "Пуховичи".

Символический забег, который прошел в Несвиже вечером 29 августа, собрал около 400 человек - как профессиональных спортсменов, любителей бега, так и новичков, присоединившихся к движению ради помощи детям. Приняли участие в мероприятии минчане, жители Несвижа и других городов Минской области. Многие приходили семьями. Например, Игорь Евтух бежал вместе с дочкой Александрой, усадив малышку на плечи. "Я состою в районной организации общества Красного Креста, - рассказал он. - Когда предложили присоединиться к проекту, сразу согласился. Со мной еще больше 20 человек в команде, все из Несвижа. Будем "наматывать" километры до конца недели, чтобы внести свой вклад в доброе дело".

Андрей Романовский и Дмитрий Мороз представляли Несвижское управление магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Беларусь". "Приехали сюда после работы. Первый раз принимаем участие в пробежках, в основном играем в футбол, волейбол. Если будет получаться, поддержим акцию и в другие дни", - добавили молодые люди.

Ученицы гимназии и школы №3 Несвижа, подружки Ангелина и Даша, относят себя к любителям бега. "Как только проходят такие мероприятия, мы в первых рядах. Недавно у нас проходил марафон, тогда преодолели около 4 км. Постараемся и сейчас внести в копилку Минской области как можно больше километров", - заверили девушки, поправив на руке спортивный чехол для телефона.

В числе приезжих гостей - медики из Копыля и Клецка. "Мы не могли не поддержать акцию, ведь она направлена на помощь детям", - признались они.

Перед забегом - традиционная разминка. Ее для собравшихся провела знаменитая белорусская бегунья на длинные дистанции, мастер спорта международного класса, многократный победитель престижных международных марафонов Анастасия Иванова. До старта все участники могли сделать селфи или общий снимок в фотозоне. Затем им предлагалось преодолеть дистанцию в 1 км, но большинство спортсменов на этом не остановились.

"Заключительный этап акции "Бегущие города" проходит в Минской области. Все жители региона до 2 сентября могут присоединиться к проекту в поддержку областного детского центра медицинской реабилитации "Пуховичи". Ранее к нему подключились Гомельская, Брестская, Витебская, Могилевская и Гродненская области", - рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Николай Бределев.

Он побывал во всех городах, где проходили символические забеги. "Акция приобрела республиканский масштаб. Например, в Гродненской области нас активно поддержали беговые клубы, которые провели свои забеги. За время кампании можно вспомнить множество уникальных случаев. Так, один из участников пробежал почти 90 км за 12 часов", - добавил Николай Бределев.

По результатам забегов компания velcom окажет материальную помощь шести центрам в каждой области. Общий фонд поддержки составит Br165 тыс. Каждое из детских медучреждений получит от Br15 тыс. до Br40 тыс. в зависимости от активности бегунов. Результаты акции velcom объявит 4 сентября на пресс-конференции в Минске. Тот регион, который соберет максимальное количество "километров добра", получит больше всего средств.

"У нас проходят лечение дети и подростки в возрасте 5-18 лет с кардиологическими, пульмонологическими и ортопедотравматологическими и другими заболеваниями", - рассказала исполняющая обязанности главного врача областного детского центра медицинской реабилитации "Пуховичи" Светлана Гайкова. - Ежегодно принимаем около 4 тыс. маленьких пациентов, в том числе с инвалидностью и различными патологиями. Финансовые средства, которые получим, направим на улучшение материально-технической базы учреждения, приобретение современного реабилитационного оборудования".

Главный педиатр Минской области Дмитрий Лазарь подчеркнул важность мероприятия с точки зрения популяризации здорового образа жизни. "То, что сегодня люди пришли, пробежали в помощь реабилитационному центру, дорогого стоит. Мне очень импонирует, что участвуют дети. Хотелось бы сказать слова благодарности организаторам, которые сумели объединить тысячи людей, привлечь их к занятиям бегом", - отметил он.

Проект #velcombegom - это благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. В результате финансовую поддержку уже получили Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов (2015), Ивенецкая школа-интернат для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата (2016), специализированные интернаты в Речице и Осиповичах (2016), Республиканская детская больница медицинской реабилитации (2017) и др. Акция "Бегущие города" - новый этап благотворительного проекта.-0-

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