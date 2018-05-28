Заболеваемость органа зрения у детей за пять лет выросла на 18% - Минздрав

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние пять лет заболеваемость органа зрения у детей выросла на 18%, сообщила сегодня журналистам главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Валентина Волчок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается здоровья детей, то заболеваемость не растет, но в ее структуре за последние пять лет на 18% увеличилась заболеваемость органа зрения. Медики не могут в одиночку справиться с этой проблемой, - подчеркнула Валентина Волчок. - Родителям следует хотя бы до 5-летнего возраста исключить из жизни малыша различные гаджеты - планшеты, смартфоны и т.п.".

Главный специалист пояснила: "Зрительный аппарат еще не готов к тому, чтобы длительно фокусировать взгляд на каком-то одном объекте, который еще и мерцает, изображение быстро двигается. Нужно сделать так, чтобы ребенок вовсе не знал о гаджетах до определенного возраста, а не запрещать после того, как он уже с ними познакомился. Иначе мы ломаем детям психику, они бьются в истерике, если не получают техничную игрушку". В этом вопросе, как и во многих других, охрана здоровья детей в равной мере ложится на плечи медицины и семьи, подчеркнула она.

Медицинская помощь детям в Беларуси оказывается в полном объеме. "Она включает в себя профилактику, лечение, медицинскую реабилитацию. Доступность помощи подтверждают и эксперты ВОЗ, которые приезжают в Беларусь", - добавила представитель Минздрава.

Дети до 3 лет обеспечиваются бесплатными лекарственными средствами, которые есть в перечне. Туда включены основные препараты, эффективность которых доказана, подчеркнула Валентина Волчок. Осуществляются высокотехнологичные операции. В целом при лечении операционными методами медики стараются максимально обезболить процесс. "На сегодня система выстроена четко", - заключила она.-0-