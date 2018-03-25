Заболеваемость ОРИ и гриппом в этом году на 20% ниже прошлогоднего уровня - Минздрав

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость ОРИ и гриппом в этом году на 20% ниже прошлогоднего уровня , сообщила в эфире телеканала ОНТ заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова, сообщает БЕЛТА.

"В этом году заболеваемость ОРИ и гриппом процентов на 20% ниже, чем в прошлом году. Пик заболеваемости пришелся на восьмую-десятую неделю этого года. В предыдущие годы это были, в основном, шестая, восьмая, девятая недели", - рассказала главный государственный санитарный врач Беларуси.

При этом Наталья Жукова обратила внимание, что есть регионы, в которых заболеваемость достаточно низкая. Например, Брестский регион. "Но и в целом по стране заболеваемость ниже, чем в предыдущие годы", - подчеркнула она.

По словам замминистра, более 40% населения в этом году привились. "В основном циркулирует грипп H1N1, и он действительно вызывает заболевания у непривитых: 98,6% заболевших - это те, кто не привился", - констатировала она.-0-