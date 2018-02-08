Заболеваемость ОРИ в Беларуси на 42,6% ниже прошлогоднего уровня

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Беларуси на 42,6% ниже прошлогоднего уровня. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

"Согласно данным проводимого мониторинга, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Беларуси по состоянию на 5 февраля характеризуется низкой интенсивностью и уровнем ниже на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. 72,5% среди заболевших - дети до 18 лет.

Циркулируют в основном негриппозные респираторные вирусы (аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, вирусы парагриппа). Отмечается спорадическое выявление вирусов гриппа А (АH3N2, АH1N1) и В.

По данным FluNews Europe, в Люксембурге очень высокая интенсивность заболеваемости, в Болгарии, Ирландии, Исландии, Италии, Швейцарии - высокая интенсивность, в 16 странах (в том числе Германии, Испании, Польше, Румынии, Турции, Швеции) - средняя, в 16 (в том числе Латвии, России, Украине) - низкая интенсивность.

По результатам лабораторных исследований, проведенных в странах Европейского региона за период с 40-й календарной недели 2017 года по 4-ю календарную неделю 2018-го, в образцах от заболевших лиц доминируют вирусы гриппа типа В (65%).

По данным международных агентств, в США и Канаде регистрируется рост заболеваемости гриппом и ОРИ. В странах Азиатского и Африканского регионов отмечается региональное и локальное распространение гриппа типа А(Н1N1)pdm09 и типа В.

Ситуация по заболеваемости ОРИ находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения Беларуси.-0-