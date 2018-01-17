Заболеваемость ОРИ в Беларуси находится на низком уровне

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Беларуси находится на низком уровне. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"По данным проводимого мониторинга, заболеваемость острыми респираторными инфекциями на территории Беларуси по состоянию на 15 января характеризуется низкой интенсивностью и уровнем ниже на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В структуре заболевших удельный вес детей до 18 лет составил 67,3%.

Заболеваемость обусловлена циркуляцией негриппозных респираторных вирусов (аденовирусов, респираторно-синцитиальных вирусов, вирусов парагриппа). Спорадически выявляются вирусы гриппа АH3N2, что характерно для этого периода сезонной заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Аналогичная ситуация по заболеваемости ОРИ, сопровождающаяся спорадическим выделением вирусов гриппа, отмечается в России, Латвии, Литве и Украине.

По данным FluNews Europe, в 16 странах, в том числе Австрии, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Норвегии, Нидерландах, Португалии, Турции, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, отмечается широкое распространение вирусов гриппа. Высокая интенсивность эпидемического процесса при этом наблюдается в Ирландии, Италии и Соединенном Королевстве.

В странах Азиатского и Африканского регионов отмечается региональное и локальное распространение гриппа типа А(Н1N1)pdm09 и типа В.

Ситуация по заболеваемости ОРИ в Беларуси находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения.-0-