23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость простым нетоксическим зобом в Беларуси за 20 лет снизилась в 4 раза, сообщила журналистам заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Ольга Салко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первичная заболеваемость (частота вновь выявленных заболеваний. - Прим. БЕЛТА) патологией щитовидной железы в течение последних 20 лет несколько снижается. В основном снижение происходит за счет простого нетоксического зоба, что связано с мероприятиями по йодопрофилактике. Количество пациентов с этим заболеванием за 20 лет снизилось примерно в 4 раза", - сказала Ольга Салко.

В то же время, по ее словам, растет другая патология щитовидной железы. Наибольший рост демонстрирует гипотиреоз, при котором снижается уровень гормонов щитовидной железы.

В Беларуси выстроена четкая система оказания помощи пациентам с этой патологией. Скрининг проводится на амбулаторном приеме эндокринологом по направлению педиатров и терапевтов, а также в соответствии с планом профилактических осмотров населения. Обязательному исследованию подлежат группы риска: дети, женщины, планирующие беременность и в период беременности, люди, пострадавшие от аварии на ЧАЭС. При выявлении патологии пациенты далее наблюдаются врачом-эндокринологом.

По словам Ольги Салко, в стране растет доступность диагностики заболеваний щитовидной железы. УЗИ и гормональные исследования проводятся в поликлиниках городов и районных центров. Если пациенту требуется выполнить, например, пункционную биопсию щитовидной железы, он направляется на межрайонный, областной или республиканский уровень, после чего решается вопрос о необходимости хирургического лечения.

25 мая в Беларуси будут отмечать Всемирный день щитовидной железы. Среди его целей повышение информированности о распространенности соответствующих заболеваний и методах их раннего выявления, пропаганда программ профилактики и образовательных программ в области патологии щитовидной железы, повышение доступности медицинской помощи.-0-